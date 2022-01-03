Emekli maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. Peki, emekli maaşına ek zam olacak mı?

Emekli maaşına ne kadar yüzde kaç zam yapıldı?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

Bu yıl memur ve emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği konuşuluyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu akşam konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.