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Ekonomi Emekli maaşım ne kadar? Emekli maaşı hesaplama SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi memur emeklisi
Ekonomi

Emekli maaşım ne kadar? Emekli maaşı hesaplama SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi memur emeklisi

Aralık ayında TÜFE aylık yüzde 1.25 artarken, yıllık enflasyon 14,6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerine göre, memurlara yüzde 7.36, SGK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Peki emekli maaşım ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? En düşük emekli memur maaşı kaç para oldu? İşte SGK, Bağkur, tarım emeklisinin Ocak 2021 zamlı maaşları.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:33:00 - 2021-01-05 13:34:41
Emekli maaşım ne kadar? Emekli maaşı hesaplama SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi memur emeklisi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2020 temmuz-aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri bu yılın ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Görevdeki memurlar ile memur emeklileri ise yüzde 3 toplu sözleşmeden kaynaklı zamla birlikte yüzde 4.36 da enflasyon farkı olmak üzere 2021’in ilk yarısında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 3 bin 20 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamına göre sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Zamla birlikte en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.536 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.274 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.718 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, 2020 yılının ocak ayında maaşlarını yüzde 6.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 zamlı almışlardı. Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde memur ve emekli maaşlarına ilişkin yeni zam tablosunu paylaştı. İşte SGK, Bağkur, tarım emeklisinin Ocak 2021 zamlı maaşları…

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