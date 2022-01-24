Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? Emekli ek zam ödemesi!

Maaş farkı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu’nda, memur ve emeklilerin maaşları ile ilgili teklif kabul edildi. SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkının ve memur maaş farkının ödeneceği gün araştırılıyor. Peki emekli maaş farkı yattı mı? Maaş farkı ne zaman ödenecek? Kamu memur ve emeklilerin maaşlarına ve Bireysel Emeklilik ile ilgili hükümler içeren teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemeye göre; kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.

Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki milyonu aşkın emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları için ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak. Dolayısıyla 2 bin 500 liradan daha düşük emekli maaşı alanlar da ek zamdan yararlnmış olacak.

Emekli zamlı maaşı ne kadar?

Zamlı emekli maaşı hesaplama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.

Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek. İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak. En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.

Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaş hesaplamasında şu kriterler dikkate alınmakta:

Sigorta prim gün sayısı

Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

Sigorta başlangıç tarihi

Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih.