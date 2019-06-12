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Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? | Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Ramazan bayramında 1000 liralık bayram ikramiyesini alan milyonlarca emeklinin gözü şimdi hem temmuz emekli zammında hem de Kurban Bayramı ikramiyesinde. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaşlarına yapılacak olan temmuz enflasyon zammını merak ederken, emeklilere verilen bayram ikramiyesinde bu kez Kurban Bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 75,41 ile375,62 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük maaş bin 125 lira 48 kuruştan bin 200 lira 89 kuruşa çıkacak. O vakit son dakika emekli zam haberleri ile Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorularına ilişken cevap haberimizden takip edebilirsiniz. Emekliye temmuz zammı son dakika haberleri.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:10
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? | Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Ramazan bayramında 1000 liralık bayram ikramiyesini alan milyonlarca emeklinin gözü şimdi hem temmuz emekli zammında hem de Kurban Bayramı ikramiyesinde. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaşlarına yapılacak olan temmuz enflasyon zammını merak ederken, emeklilere verilen bayram ikramiyesinde bu kez Kurban Bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 75,41 ile375,62 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük maaş bin 125 lira 48 kuruştan bin 200 lira 89 kuruşa çıkacak. O vakit son dakika emekli zam haberleri ile Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorularına ilişken cevap haberimizden takip edebilirsiniz. Emekliye temmuz zammı son dakika haberleri.

Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? sorusu milyonlarca emekli tarafından sorulmaya devam ediliyor. Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. Haziran'da açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon doğrultusunda emekli maaşına Temmuz'da ne kadar zam geleceği belli olurken yaklaşan Kurban Bayramında emekliler ikramiyelerini alacaklar.

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için bu yaz kazançlı geçecek. Bu yılın ilk bayram ikramiyesini 31 Mayıs'ta cebine koyan emekliler için Temmuz zam, Ağustos'ta yine ikramiye ayı olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6.7, memur emeklilerinde ise yüzde 7.7 olarak gerçekleşebilecek. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 75,41 ile375,62 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük maaş bin 125 lira 48 kuruştan bin 200 lira 89 kuruşa çıkacak. Halen 5 bin 606 lira 33 kuruş olan ek ödeme dahil en yüksek maaş ise 5 bin 981 lira 95 kuruşa ulaşacak. Peki Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, Kurban Bayram ikramiyesi, Kurban Bayram ikramiyesi  2019, Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor, Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2019, Kurban Bayram ikramiyesi son dakika haberleri. 

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı ikramiyesini 31 Mayıs'ta alan emeklilere, Kurban Bayramı ikramiyesi ise Ağustos'ta ödenecek. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak. Buna göre; ikramiyenin de 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Emekliler maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek. Mayıs ayında yılın ilk Ramazan Bayram ikramiyesini alan emekliler Ağustos'ta ikinci bin lirayı ceplerine koyacak. 

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:10
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