Emekli askerlere televizyonlarda yasak getirilecek! Ahmet Hakan'dan o teklifle ilgili olay sözler

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, emekli askerlere ekran yasağına ilişkin yasa teklifini eleştirdi. Televizyon programlarında güvenlik konularında bilgi veren emekli askerlerin yasaklanmasının gereksiz olduğunu savunan Hakan, özetle şunları söyledi: "Emekli askerler, en azından benim yaptığım televizyon programlarında... Savunma sanayisindeki gelişmeleri anlatıyorlar. Suriye ve Irak’taki terör yapılanmasıyla ilgili bilgiler veriyorlar. Dünyanın dört bir tarafındaki güvenlik sorunlarını yorumluyorlar. Rusya / Ukrayna savaşını analiz ediyorlar. Gazze’de yaşanan çatışmalara ışık tutuyorlar. Kime ne zararı var bunun?"