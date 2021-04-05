  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı
Gündem

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı

104 emekli amiralin imzaladığı sözde bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Avukat Celal Ülgen, müvekkillerinin İyi Parti kurucusu Ergün Mengi'nin metni hazırladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 23:42:00 - 2021-04-05 23:43:46
Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı

Halk TV'de konuşan Avukat Celal Ülgen, bildiriyi imzalayan 103 emekli amiral arasından gözaltına alınan 10 kişinin bildirinin hazırlayıcısı olmadığını söylerken, "Savcılık soruşturma başlatıp 10 kişiyi gözaltına alın, evini arayın, bilgisayarlarını alın gelin diyorsa, bu 10 kişinin mutlaka bu metni yazmış olması veya hazırlığını bir araya gelerek yapmış olması lazım. Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi" ifadesini kullandı.

Celal Ülgen'in açıklamaları şöyle:

Savcılık soruşturma başlatıp 10 kişiyi gözaltına alın, evini arayın, bilgisayarlarını alın gelin diyorsa, bu 10 kişinin mutlaka bu metni yazmış olması veya hazırlığını bir araya gelerek yapmış olması lazım. Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi.

Yeni gözaltılar beklemiyorum. Bu kişiler, Cem Gürdeniz deyince herkes tanıyor, diğer arkadaşları söyleyince, Alaattin Sevim, herkes tanıyor. Çünkü bu arkadaşlar televizyonlara çıkıyorlar, göz önünde. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergün Mengi.

Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar.

O askerler 104 amiralin bildirisine sert tepki gösterdi: Rütbeleri sökülerek derhal hesap sorulsun
O askerler 104 amiralin bildirisine sert tepki gösterdi: Rütbeleri sökülerek derhal hesap sorulsun

Gündem

O askerler 104 amiralin bildirisine sert tepki gösterdi: Rütbeleri sökülerek derhal hesap sorulsun

28 Şubat zihniyetli kafa bildiri yayınladı! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması
28 Şubat zihniyetli kafa bildiri yayınladı! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması

Gündem

28 Şubat zihniyetli kafa bildiri yayınladı! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması

Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi
Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi

Gündem

Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiral eskisinin bildirisine ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiral eskisinin bildirisine ilk tepki

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiral eskisinin bildirisine ilk tepki

126 emekli büyükelçinin bildirisi: Bahçeli o diplomat için talimat verdi
126 emekli büyükelçinin bildirisi: Bahçeli o diplomat için talimat verdi

Gündem

126 emekli büyükelçinin bildirisi: Bahçeli o diplomat için talimat verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarıgül'den bildiri açıklaması! Tarafını seçti
Gündem

Sarıgül'den bildiri açıklaması! Tarafını seçti

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, emekli amirallerin gece yarısı yayınladı bildiriye ilişkin "Millet iradesinin üstünde hiçbir iradeyi kabu..
Bloomberg'ten Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı analiz: NATO müttefiklerini rahatsız ediyor
Gündem

Bloomberg'ten Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı analiz: NATO müttefiklerini rahatsız ediyor

Türkiye'nin SİHA alanında lider bir konuma ulaştığını aktaran ABD merkezli Bloomberg haber sitesi Batı'nın bu durumdan ciddi anlamda rahatsı..
Devlet Bahçeli talimatı verdi! MHP'den ihraç edilecek
Siyaset

Devlet Bahçeli talimatı verdi! MHP'den ihraç edilecek

Milliyetçi Hareket Partisi, 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi geçen eski Aydın Milletvekili Ertuğr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay