Emek diyerek geldiler, gariban işçileri ekmeğinden ettiler! CHP'li Bolu Belediyesi engelli kadını da işten çıkardı
97 işçiyi haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkartan CHP'li Bolu Belediyesi, işçi kıyımı yaparken engelli vatandaşlara da acımadı. Yüzde 55 engeli olan A.U yürek yakan hikayesini yeniakit.com.tr ile paylaştı.11 Haziran 2019 Salı 17:07
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
CHP'li Bolu Belediyesi, temizlik işçisi olarak çalışan ve yüzde 55 engeli olan kadını acımasızca işten çıkarttı. İşten çıkartılma sürecini yeniakit.com.tr'ye anlatan A.U, CHP'li başkanın çalıştıkları şantiyeye gelerek onları işten çıkartmayacağına söz verdiğini belirterek şunları söyledi:
"Ben temizlik işçisiydim. Söz verdi ama bizi de işten çıkarttı. İşimizi geri istiyoruz. Bunu başarana kadar yürüyeceğiz."
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