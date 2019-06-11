Emek diyerek geldiler, gariban işçileri ekmeğinden ettiler! CHP'li Bolu Belediyesi engelli kadını da işten çıkardı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

CHP'li Bolu Belediyesi, temizlik işçisi olarak çalışan ve yüzde 55 engeli olan kadını acımasızca işten çıkarttı. İşten çıkartılma sürecini yeniakit.com.tr'ye anlatan A.U, CHP'li başkanın çalıştıkları şantiyeye gelerek onları işten çıkartmayacağına söz verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben temizlik işçisiydim. Söz verdi ama bizi de işten çıkarttı. İşimizi geri istiyoruz. Bunu başarana kadar yürüyeceğiz."