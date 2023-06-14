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Teknoloji Elon Musk'tan şaşırtan çıkış: Hepimiz yarı robotuz
Teknoloji

Elon Musk'tan şaşırtan çıkış: Hepimiz yarı robotuz

Yeniakit Publisher
2023-06-14 03:54:00 -
Elon Musk'tan şaşırtan çıkış: Hepimiz yarı robotuz

Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, insanların cyborg olduğunu ifade etti.

Çılgın açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, şimdi de insanların cyborg (yarı robot) olduğunu iddia etti. Twitter’dan yaptığı açıklamada Musk, teknolojinin gelişmesiyle birlikte makine ve insanların iç içe geçtiğini dile getirdi. Ünlü milyarderin bu ifadeleri ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Elon Musk, insanların cyborg’laştığını düşünüyor

Risk sermayedarı Mark Anderson geçtiğimiz günlerde yapay zekanın dünya üzerindeki etkisini ele aldı. Bir Twitter kullanıcısı ise “insanların ne kadar yapay zekalaştığını” öğrenmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Elon Musk’tan cevap gecikmedi.

Musk’a göre, insan evriminin bir sonraki aşaması, dijital zeka ile birleşmeyi içeriyor. Teknolojiyle etkileşime girme biçimimiz, dijital zekayı hayatımıza entegre edecek. Bu yüzden Musk, insanların cyborg (yarı robot) haline geldiğini düşünüyor.

Musk konuyla ilgili paylaştığı tweet’te, ”Biz zaten cyborg’uz. Hafızamız ezici bir çoğunlukla bilgisayarlara yaptırılmıştır. Her şeyi pikseline kadar son derece hassas bir şekilde hatırlar” ifadelerine yer verdi.

“Cyborg” terimi, biyolojik ve yapay bileşenleri birleştiren sibernetik bir organizmayı temsil ediyor. Buna göre Musk, e-posta ve sosyal medya platformları gibi birçok verinin “dijital versiyonumuzu” yarattığını savunuyor.
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Musk’ın her zaman çarpıcı açıklamalar yaptığını unutmamak lazım. Bir süre önce de Apple Vision Pro’yu eleştirmişti. Vision Pro hakkındaki görüşünü esprili bir fotoğrafla dile getirdi. Fotoğrafta, Apple gözlüğünün 3499 dolar olduğunu ve halüsinojenik mantarların ise sadece 20 dolara satıldığı görülüyor.

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