Teknoloji
Elon Musk’tan dev hamle! “Terafab” ile çip savaşında yeni dönem başlıyor

Amine Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
Elon Musk, Austin’da kurulacak dev tesisle teknoloji dünyasını sarsmaya hazırlanıyor. Tesla ve SpaceX’in çip ihtiyacını karşılayacak “Terafab” projesi, yapay zekâ ve uzay yarışında dengeleri değiştirebilir. Hedef ise devasa: Yılda bir terawatt işlem gücü.

Teknoloji dünyasının en tartışmalı isimlerinden Elon Musk, yarı iletken sektöründe ezber bozacak yeni planını açıkladı. Musk, Texas’ın Austin kentinde “Terafab” adını verdiği dev çip üretim tesisini kuracaklarını duyurdu. Proje, Tesla, SpaceX ve xAI operasyonlarının kalbinde yer alacak.

“ÇİPSİZ KALAMAYIZ” MESAJI

Austin’deki lansmanda konuşan Musk, mevcut yarı iletken üretiminin hızının kendi şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamadığını vurguladı. “Ya bu tesisi kuracağız ya da çipsiz kalacağız” sözleriyle dikkat çeken Musk, Terafab’ın yalnızca bir fabrika değil, geleceğin teknoloji altyapısı olacağını ifade etti.

 

2 NANOMETRE VE YAPAY ZEKÂ ODAKLI ÜRETİM

Tesisin, ileri seviye üretim teknolojileriyle donatılması ve özellikle 2 nanometre seviyesinde çip geliştirmeye odaklanması bekleniyor. Üretilecek çiplerin iki ana alanda kullanılacağı belirtiliyor:

  • Otonom araçlar, robotaksi ve insansı robotlar için geliştirilen yapay zekâ çipleri

  • Uzay teknolojileri ve veri işleme sistemleri için yüksek performanslı işlemciler

Bu stratejiyle Tesla’nın otonom sürüş hedefleri ve SpaceX’in uzay projeleri hız kazanacak.

 

UZAYDA VERİ MERKEZİ PLANI

Musk’ın vizyonu yeryüzüyle sınırlı değil. Proje kapsamında, SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilmesi planlanan dev veri merkezi uyduları da gündemde. Bu sistem, küresel yapay zekâ altyapısının uzaya taşınması anlamına geliyor.

 

TEKSAS YENİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLABİLİR

Bu yatırım, Texas’ı küresel bir yarı iletken merkezi haline getirme yolunda kritik bir adım olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, milyarlarca dolarlık yatırım ve yüksek teknik zorluklar nedeniyle projenin hayata geçirilmesinin kolay olmayacağı uyarısında bulunuyor.

Tüm risklere rağmen “Terafab”, gerçekleşmesi halinde yalnızca Musk’ın şirketlerini değil, küresel teknoloji rekabetini de kökten değiştirebilecek potansiyele sahip.

İshak Bakır

Dünya atfosmerinden (uzaydan) uzay mekik veya istasyonunda her noktayı vurabilecek teknoloji ABD'de Elon Mask mı var yoksa Tramp'mı var. X i dinleseydi ABD "sen başkan değilsin dedi" orta Doğu'da ve bir çok yerde bu durum bence olmayacaktı. Ama çocuk ne anlar ignore edilirse ..hal vaziyet bu... akaryakıt girizleri kapılarda...
