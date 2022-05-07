Elon Musk'tan Çin hamlesi!

Tesla, Shanghai’de bulunan Gigafactory 3’ün hemen yanında ikinci bir fabrika kuruyor.Kurulacak olan fabrikada her yıl 450 bin ek araç üretim kapasitesine sahip olunacak. Bu yeni üretim hattının Model 3 ve Model Y üretimine yönelik olduğu bildiriliyor.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre birkaç gün önce Tesla, Çinli yetkililerle müzakerelerde bulunarak Shanghai’deki Gigafactory’nin üretimine yeniden başlama izni almayı başardı. Salgın nedeniyle eve kapanma zorunluluğu dolayısıyla tesis 50 bin birimlik bir üretim kaybına uğradı. Tesla yitirilen zamanı telafi amacıyla çalışanlarını bir süre tesiste uyumaya razı etti. Bu amaçla Tesla çalışanlarına portatif yataklar dağıtarak onların geceleri de tesiste kalmalarını sağlıyor.

Otomotiv devi Shanghai’de ikinci bir üretim hattı oluşturuyor. Bu yeni montaj zincirinin yıllık 450 bin birim üretme kapasitesi olacak. Montaj zinciri 2019 yılı sonu itibarıyla elektrikli araç üretimine başlayan Gigafactory 3’ün bir bölümünü oluşturacak. Tesla bu projesiyle 936 bin birimlik küresel üretimini iki katına çıkarma yolunu arıyor. Çin’deki Gigafactory, 2021 yılında 484 bin 130 adet Model 3 ve Model Y üreterek Tesla’ya toplam 936 bin birimlik küresel üretiminin yüzde 51,7 kadarını sağlamıştı.

Model 3 ve Model Y araçlarından 321 bin adedi geçen yıl Çin'deki müşterilere teslim edilmişti. Bu 2020 yılına göre yüzde 17 kadar fazlaydı. Elon Musk ise ülke pazarının vadedici olduğuna inanmış durumda. Çin'deki üretimin ülke içindeki teslimatından geri kalan 163 bin 130 araç ise Tesla’nın diğer pazarlarından Almanya ve Japonya’ya sevk edilmişti. Aslında yetkililer ve uzmanlar Tesla’nın hedefinin Shanghai’de yılda 2 milyon birim üretime ulaşmak olup bunun da bir zaman meselesi olduğu görüşünde.

Shanghai Gigafactory, Çin’de bütünüyle yabancı bir yatırımcıya ait olan tek otomobil üretim tesisi. Beijing, Tesla’nın Asya kıtasındaki faaliyetlerinin uzun vadede bu bölgenin elektrikli araç konusundaki liderlik çabalarına katkı sağlayacağını düşünüyor. Nitekim Tesla yönetimi son verdiği demeçte Çin yönetiminin üretime yeniden başlamaları hususunda yardımcı olduğunu belirtti. Bu suretle Gigafactory’de salgına karşı her türlü önlem alınarak 6 bin çalışan işe çağrıldı.