0553 313 94 23

Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda daha önce söylediği Mars'a nükleer bomba atma fikrini yeniden gündeme getirdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:42
Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım

Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, uzun yıllar önce dile getirdiği Mars'a nükleer bomba atma fikrini yeniden gündeme getirdi. İki kelimelik bir paylaşım yapan Musk, sosyal medyayı yine karıştırdı: “Nuke Mars!”

 Geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programına katılan Musk, “Mars’a nükleer bomba atmalıyız.” demişti.


Katıldığı televizyon programında kendisine “Mars konusunda neden bu kadar takıntılı davrandığı ve gezegenin çok yaşanabilir olmadığı” sorusu yöneltilen Musk, gezegenin nasıl yaşanabilir kılınacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

“Mars'ın kutuplarına nükleer bomba göndermeliyiz"

Musk soruya yanıt olarak, “Mars'ı yaşanılabilir kılmak için iki metot biliyoruz… Bunlardan biri yavaş, biri de hızlı metot. Yavaş olan metotta gezegendeki sera gazları oranını kademe kademe artırarak Mars’ın atmosferini kalınlaştırmasını ve sera etkisi ile gezegeni ısıtmasını bekliyoruz. İkinci ve hızlı olan yöntemde ise gezegenin kutuplarına birkaç nükleer bomba gönderiyoruz ki bunları da SpaceX Falcon Heavy roketimizle taşıyabilirsiniz, böylece hızlı bir şekilde sera gazları atmosferi kalınlaştırabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

Nükleer bomba Mars'ta nasıl atmosfer oluşturacak

Teoriye göre, Mars'ın kutuplarına atılacak bir nükleer bomba, kutuplarda bulunan kuru buz (katı haldeki karbondioksit) katmanlarını eritip atmosfere hızlıca karbondioksit salınmasını sağlayabilir. Bunun sonucunda buz katmanlarının içinde bulunan oksijen gibi gazlar atmosferde kendilerine yer bulabilir. Ayrıca kutuplardaki bu buzullardan çıkacak olan tonlarca su buharı da Mars’ın atmosferine katılmış böylece atmosferi oluşturan ana etmenlerden biri olan su buharı saplanmış olabilir.

'Yeterli miktarda değil'

Teoriyle alakalı çalışmalar yürüten Colorado Üniversitesi'nden Bruce Jakosky , “Elde ettiğimiz sonuçlar, Mars'ta önemli sera ısınmasını sağlayacak ve atmosferi oluşturacak karbondioksitin (CO2) yeterli miktarda olmadığını gösteriyor.” dedi.

Jakosky, “Ayrıca, CO2 gazının çoğuna erişilemiyor. Sonuç olarak, bugünün teknolojisini kullanarak Mars'ı yeniden yaşanabilir hale getirmek mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Fikir bilimsel olarak mümkün değil ama para kazandırabilir

Bilimsel ve teknolojik alanlara yönelik yatırımlarının yanı sıra iyi bir girişimci olan Musk’ın “Mars’a nükleer bomba atmalıyız” fikrinin mümkün olmayacağını bilmesine rağmen yeniden dile getirmesinin sebebi ise bir sonraki tweetinden ortaya çıktı. Musk, son tweetinde,”Nuke Mars baskılı T-shirt geliyor.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:42
  1. elon musk
  2. nükleer bomba
  3. mars

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alkollü gençler silahla dehşet saçtı
    1. Alkollü gençler silahla dehşet saçtı
    2. Tekirdağ’da zincirleme kaza: 3 yaralı
    3. Sakarya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    4. Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya..
    5. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    6. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı..
    7. Dengesini kaybedip balkondan düştü
    8. Sabah saatlerinde Bolu'da can pazarı!..
    9. Karaman’da otomobil takla attı: 3..
    10. Doğal yollarla yanık nasıl tedavi..
    11. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    12. Hong Kong’da iade tasarısına karşı..
    13. Kara yollarında durum
    14. İstanbul'da bir binada doğalgaz..
    15. 'Cengiz beni Roma'da yalnız..
    16. 'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş..
    17. Meral Akşener'e soğuk duş! ABD..
    18. Karadeniz'den dönen tatilciler..
    19. 44 gündür haber alınamıyordu! İtiraf..
    20. Karşıyaka camiası Barbaros Dökel’e..
    21. Tadına bakan bir daha alıyor! 35..
    22. Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk..
    23. 17 Ağustos İstanbul depremi son dakika..
    24. Başkan Ertürk,incirhasadı yapan..
    25. Aydın ASKF ve Yıldızspor’dan..
    26. Kriz çözülmüştü derken ABD yakalama..
    27. Tokat’ta maganda kurşunu 3 kişiyi..
    28. Marmara Depremi’nin 20. yıldönümü..
    29. Deprem şehitlerinin acısı 20 yıldır..
    30. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde..
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı