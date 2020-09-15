Elon Musk'tan Bill Gates'e sert eleştiri

Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs pandemisine ilişkin yaptığı açıklamalarla eleştirilerin hedefi olan, elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, elektrikli TIR'lara ilişkin yaptığı yorumlara karşılık olarak ABD merkezli teknoloji devi Mirosoft'un kurucusu Bill Gates'i sert sözlerle eleştirdi.

Gates Tesla'nın TIR'ını eleştirdi

Gates, elektrikli TIR'ların pratik bir yöntem olmadığını, elektrikli araçların kısa mesafeli yolculuklar için yararlı olacağını ve uzun mesafe yolculuklarda yarar sağlamasını beklemediğini ifade etti.

Musk: En ufak bir fikri yok

Gates'in kullandığı bu ifadeler üzerine, Twitter'da bir takipçisi Musk'a, "Bill Gates'in elektrikli TIR'larla ilgili görüşleri hakkında fikriniz nedir?" şeklinde bir soru yöneltti. Elon Musk ise sorulan bu soruya, "En ufak bir fikri yok" şeklinde karşılık verdi.