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Teknoloji Elon Musk'ın Starlink uyduları Ahlat'ta görüntülendi! Vatandaş ilgiyle izledi
Teknoloji

Elon Musk'ın Starlink uyduları Ahlat'ta görüntülendi! Vatandaş ilgiyle izledi

Yeniakit Publisher
2023-09-17 21:55:00 - 2023-09-17 22:00:16

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Bitlis’in Ahlat ilçesinde görüntülendi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşlar tarafından gökyüzünde heyecanla izlendi.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Ahlat ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular vatandaşları heyecanlandırdı.

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