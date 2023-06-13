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Teknoloji Elon Musk'ın SpaceX'inin işe aldığı son mühendis şaşırttı
Teknoloji

Elon Musk'ın SpaceX'inin işe aldığı son mühendis şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 00:30:00 -
Elon Musk'ın SpaceX'inin işe aldığı son mühendis şaşırttı

SpaceX, Starlink bölümüne yazılım mühendisi olarak katılması için 14 yaşındaki dahiyi işe aldı.

SpaceX'in işe aldığı en son kişi, "teknik açıdan zorlu" ve "eğlenceli" mülakat sürecini geçen bir yazılım mühendisi. Kairan Quazi'yi farklı kılan ise henüz 14 yaşında olması. ABD basınına göre IQ seviyesi dünya nüfusunun yüzde 99,9'undan daha yüksek ama aynı zamanda EQ (duygusal zeka) açısından da üst sıralarda yer alıyor.

Quazi, Linkedln'nden paylaştığı mesajda "Starlink mühendislik ekibinde bir yazılım mühendisi olarak gezegendeki en havalı şirkete katılacağım. Yaşımı olgunluk ve yetenek için keyfi ve modası geçmiş bir ölçüt olarak kullanmayan nadir şirketlerden biri" dedi.

Chip'in aktardığı habere göre Santa Clara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmasından kısa bir süre önce yaşandı ve Quazi, bunu yapan en genç kişi oldu. Habere göre Quazi, Washington'da SpaceX'te çalışmaya başlamak üzere annesiyle birlikte Pleasanton California'dan taşınmayı planlıyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Quazi'nin yolculuğu iki yaşında, tam cümlelerle konuşabildiği zaman başlamış. Habere göre 9 yaşındayken ailesi okul ödevlerinin onun için yeterince zorlu olmadığını fark etti. LinkedIn profiline göre, geçen yıl siber istihbarat firması Blackbird.AI'da makine öğrenimi stajyeri olarak dört ay geçirdi. Quazi ABC7 News'e "Sanırım çocukluğumu kaçırdığıma dair geleneksel bir düşünce var ama bu doğru değil" diyor.

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