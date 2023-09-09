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Dünya Elon Musk'ın büyük sırrı! 1 milyar dolarlık bomba!
Dünya

Elon Musk'ın büyük sırrı! 1 milyar dolarlık bomba!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 10:18:00 -
Elon Musk'ın büyük sırrı! 1 milyar dolarlık bomba!

Daha önce girişimlerinden birini desteklemek için kendi girişiminden borç alan Elon Musk'ın, Twitter'ı satın aldığı dönemde SpaceX'ten de 1 milyar dolar kredi çektiği belirtildi.

ABD basını, eski adı Twitter olan şimdiki adı ise X olan sosyal medya platformunu satın alan milyarder Elon Musk'ın X'in satın alma sürecinde kendi şirketi olan SpaceX'ten finansman sağladığını ortaya attı.

Wall Street Journal'a göre Musk, Twitter'ı satın aldığı ay, kendi şirketi SpaceX'ten 1 milyar dolarlık kredi çekmiş. Gazeteye göre, Musk'ın şirketteki hisselerinin bir kısmıyla güvence altına alınan kredi Ekim 2022'de onaylandı.

Faiziyle geri ödedi

Krediyi bir ay içinde çeken SpaceX'in kurucusunun bir ay sonra 1 milyar doları faiziyle şirkete geri ödediği belirtildi. Musk'ın bu krediyi çekme sebebi bilinmiyor. Medya kuruluşu ayrıca Musk'ın krediyi geri ödediği Kasım 2022'de bir başka şirketi olan Tesla'da da 3 milyar 950 milyon dolarlık hisse sattığını kaydetti.

23 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Musk ertesi ay 3 milyar 580 milyon dolarlık Tesla hissesi daha sattı. Milyarder iş insanı o yıl nisandan itibaren yaklaşık 23 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

Musk daha önce de girişimlerinden birini desteklemek için başka bir girişiminden para almıştı. 2009'da Musk'ın Tesla'yı desteklemek için SpaceX'ten 20 milyon dolar borç aldığı belirtilmişti.
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