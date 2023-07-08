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Sosyal Medya Elon Musk'ı ti'ye aldı... Mark Zuckerberg'den 11 yıl aradan sonra ilk tweet!
Sosyal Medya

Elon Musk'ı ti'ye aldı... Mark Zuckerberg'den 11 yıl aradan sonra ilk tweet!

Yeniakit Publisher
2023-07-08 10:40:00 -
Elon Musk'ı ti'ye aldı... Mark Zuckerberg'den 11 yıl aradan sonra ilk tweet!

Mark Zuckerberg'in 11 yıl sonra yeni uygulamasını yayınladığı gün attığı ilk tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. Zuckerberg paylaştığı tweet ile Musk'ın eleştirilerine esprili bir şekilde karşılık verdi.

Mark Zuckerberg, Meta kurucusunun merakla beklenen Twitter rakibi Threads'i piyasaya sürdüğü gün, on yıldan uzun bir süredir ilk tweet'ini atarak Elon Musk'a esprili bir gönderme yaptı.

Meta'nın yeni uygulaması çarşamba günü resmi olarak tanıtıldı ve Musk'ın sahibi olduğu zor durumdaki sosyal medya hizmeti için şimdiye kadarki en güçlü tehdit olarak kabul edildi.

"TWİTTER'IN BUNU YAPMA FIRSATI VARDI AMA HENÜZ BAŞARAMADI"

Yaşanan gelişmelerden saatler sonra Zuckerberg 11 yıl aradan sonra ilk tweetini attı. Zuckerberg, karşı karşıya gelen aynı Örümcek Adamların bir fotoğrafını tweetledi.


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Haber7'de yer alan habere göre, Elon Musk ise Zuckerberg'in bu tweetine kısa bir süre içerisinde başka bir tweetin altına yorumunu yazarak cevap verdi. Musk, "Twitter'da yabancılar tarafından saldırıya uğramak, Instagram'da acıyı gizlemenin sahte mutluluğuna kapılmaktan çok daha iyidir" ifadesinde bulundu.

Zuckerberg Threads'te yayınladığı bir yazıda yeni sosyal medya uygulamasıyla ilgili "1 milyardan fazla insanın kullandığı herkese açık bir sohbet uygulaması olmalı. Twitter'ın bunu yapma fırsatı vardı ama henüz başaramadı. Umarım biz başaracağız." dedi.

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