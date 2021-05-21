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Dünya Elon Musk, Tesla'nın Rusya kararını açıkladı
Dünya

Elon Musk, Tesla'nın Rusya kararını açıkladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen foruma video konferans yöntemiyle katılan Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 13:13:00 -
Elon Musk, Tesla'nın Rusya kararını açıkladı

Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, kısa süre içerisinde Rusya ve Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) pazarlarına açılacaklarını duyurdu.

Musk, başkent Moskova'da düzenlenen ve video konferans yöntemiyle katıldığı "Yeni Bilgi" forumunda, Tesla'nın bölge stratejilerine dair açıklamalarda bulundu.

Çin'de fabrika açtıklarını anlatan Musk, "Ayrıca Berlin, Texas ve California'da da fabrika inşa ediyoruz. Dünyanın diğer yerlerinde de fabrikalar yapmak istiyoruz ve potansiyel olarak Rusya'ya da bakıyoruz." dedi.

Tesla otomobillerinin satışı için Rusya ve civar bölgeleri de araştırdıklarını anlatan Musk, "Kısa süre içerisinde Rusya pazarına açılacağız. Ayrıca daha da geniş bir şekilde bakmak gerekiyor, Kazakistan ve BDT ülkelerine de açılacağız." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un "50 yıl içerisinde dünya nasıl bir durumda olacak?" sorusunu yanıtlayan Musk, "50 yıl içinde ne olacağını tahmin etmek zor. Teknolojide, uzay yolculuğunda, DNA araştırmalarında büyük değişiklikler olacak." dedi.

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Yorumlar

Vatandaş rıza

şişirin. Sonra da bitkoin , pirekoin ile cebinizi boşaltıp gitsin. Ağlayanları haber yaparsınız.
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