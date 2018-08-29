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Elmas'a milli davet!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Elmas, Makedonya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı Cebelitarık ve Ermenistan maçları kadrosuna davet edildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:00
Elmas'a milli davet!

Makedonya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Cebelitarık ve Ermenistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Fenerbahçe'den Eljif Elmas da çağrıldı.

Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 18 futbolcu dahil etti.

Makedonya, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık, 9 Eylül'de evinde Ermenistan ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Gimnastic), David Mitov Nilsson (Norrköping)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kire Ristevski (Vasas), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (Rijeka), Mite Cikarski (PAS Giannina)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arija Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (Ferencvaros), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Ivan Trickovski (AEK Larnaka)

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:00
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