Elmanın kendisi de sirkesi de şifalı



Elma sirkesinin özellikle pırıl pırıl saçlar, sağlıklı bir cilt ve ince bir vücuda kavuşmada çok önemli katkılar sağlıyor..

Sivilceye elma sirkesi

Elma sirkesinin bileşiminde kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum, fosfor, silisyum, A vitamini, Beta caroten, B1, B2, ve B6 vitaminleri, C vitamini, sirke asitleri, meyve asitleri, pektin ve doğal aroma maddeleri bulunur. Sirke bedenimizi içten ve dıştan tedavi etme özelliğine sahip, olağanüstü bir ilaçtır. Kabızlık, hemoroid, ergenlik sivilcesi, gaz, şişkinlik, yüksek kolesterol, varis, grip ve nezleye karşı da etkilidir. Ayrıca derimizin asidik koruma örtüsünün güçlendirilmesinde önemi büyüktür.

Elma sirkesiyle bütün bunları herkes evinde kolayca uygulayabilir. Bugüne kadar sadece sofrada kullanılan elma sirkesinin cilt güzelliği için doğurduğu 'inanılmaz' sonuçlar ise şöyle sıralanıyor:

Kepeksiz saçlar: Saçınızı yıkadıktan sonra, son durulama suyuna elma sirkesi ekleyin. Saçlarınızın kepekten arındığını ve parlaklaştığını göreceksiniz.

Akne tedavisi: Su ile seyreltilmiş elma sirkesi ile yüzünüzü temizleyin ve su ile durulayın. Elma sirkesi cildinizi yumuşattığı gibi, antiseptik özelliği ile akneye sebep olan mikropları öldürecektir.

Ciltteki lekelere: Dörtte bir litre suya, üç çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip, kaynayıncaya kadar ısıtın, ateşi kısın. Başınıza bir örtü örtüp, yüzünüzü buhara tutun. Yarı yarıya sulandırılmış elma sirkesi ile yüzünüzü silin. Haftada iki kere tekrarlayabilirsiniz.

Varisli damarlara: Bir bezi elma sirkesine batırıp sıkın. Bezi varisli bölgeye sarın ve 30 dakika bekletin. Bu süre içinde bacaklarınızı yukarı kaldırarak dinlendirin. Sabah-akşam tekrarlayın.

Zayıflamak için: Bir bardak suya bir-iki kahve kaşığı elma sirkesi ve bir kahve kaşığı bal ekleyip, karıştırın. Uygun bir rejimle birlikte kullanıldığında, düzenli kilo vermenize katkı sağlar.

Deterjan yerine yarım litre sirke

● Çamaşır makinenizin kireç tutmaması için makinanızı ayda bir elma sirkesi ile yıkayın. Makinanız boşken, deterjan yerine yarım litre elma sirkesi koyun ve makinanızı ön yıkama programında 95 derecede çalıştırın. Ayda bir tekrar ederseniz çamaşır makinanız asla kireç tutmaz.

● Ayakkabılarınız küçük geliyorsa, içine ıslak bir tülbentle kapladığınız ayakkabı kalıbı koyun. Eğer ayağınızı sıkmaya devam ediyorsa içine sirkeyle ıslattığınız gazete kağıtlarıyla doldurun. Bir gecede birden bire ayağınıza uyduğunu göreceksiniz.

Aman soymadan tüketin

Kendisinde kolon kanseri olan 592 hasta ile aynı hastanede bulunan ancak kolon kanseri olmayan 765 hasta karşılaştırıldı. Araştırmada günde bir elma yemenin kolon kanseri riskini %65, birden fazla elma yemenin ise kanser riskini %50 azalttığı belirlendi.

Uzmanlar elmanın bu koruyucu özelliğinin, ondaki "flavonoid" miktarından kaynaklanıyor. P vitamini olarak da bilinen 'flavonoid'ler bir antioksidan gibi hareket ederek moleküllerin dokularda hasara neden olmasını engelliyor, bu sayede kanserin başlamasının ve hücrelerin çoğalmasının önüne geçebiliyor. Antioksidanlar en çok elmanın kabuğunda bulunuyor, bu nedenle uzmanlar elmayı soymadan yemeyi tavsiye ediyor.