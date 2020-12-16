Elmalı portakallı kek nasıl yapılır?
Elmalı portakallı kek tarifi | Çayın, kahvenin hatta sıcacık bir sütün yanına yakışan bir kek arıyorsanız elmalı portakallı kek hazırlayabilirsiniz. Peki, elmalı portakallı kek nasıl yapılır? | Farklı kek tarifi | Portakallı kek nasıl yapılır? | Tam ölçülü elmalı portakallı kek tarifi
Kolay kek tarifi | Portakal, elma ve tarçının uyumuyla dillere destan bir kek hazırlamaya ne dersiniz. Bu leziz keki çocuklarınızla birlikte hazırlayarak hem damaklarına hem de kalplerine dokunmuş olursunuz. Şimdiden kolay gelsin.
Elmalı portakallı kek tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 3 su bardağı un
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1.5 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 adet portakalın kabuğu
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz
Üzeri için:
- 3 adet elma
- Yarım çay kaşığı tarçın
Elmalı portakallı kek nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp karıştırın.
Ardından yağ, süt, portakal kabuğu, tarçın, kabartma tozu ve vanilini ekleyin.
Unu eleyerek karışıma ekleyin.
Unun ardından cevizi ilave edip karıştırın.
Elmaları yıkayıp dilimleyin.
Elmaların üzerine tarçın serpin ve bir güzel karıştırın.
Kek kalıbının tabanına elmaları dizin. Üzerine hamuru boşaltın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keki yaklaşık yarım saat pişirin.
Afiyet olsun.