Elmalı davasında anne baba kim? Elmalı davasın Merve A. ile üvey baba Rahmi A. yeniden tutuklandı mı?

Antalya'da cinsel istismara uğrayan iki kardeş için sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösteriliyor. 6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişlerdi.

Elmalı davası nedir?

Korkunç olay, geçen yıl haziran ayında Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S'nin ihbarıyla ortaya çıktı. O dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Koruma altına alınan iki çocuk, üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.’nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G. başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.’den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattı.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike’deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S’nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Küçük kız ve ağabeyi başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

Elmalı davası anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı mı?

Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması 6 Ocak günü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Merve A., ifadesinde, “Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

Rahmi A. da “Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A’nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.