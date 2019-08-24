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Elma sirkesiyle kilo vermek mümkün mü?

Salatalarımızın olmazsa olmazlarından elma sirkesi düzenli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Peki, elma sirkesi tüketerek metabolizmamızı hızlandırmamız yani fazlalıklarımızdan hızlıca kurtulmamız mümkün mü?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:04
Elma sirkesiyle kilo vermek mümkün mü?

Neredeyse çevremizdeki herkesin en büyük derdi fazlalıkları... Günlük kalori takibi yapılmadığı ve hareketsiz bir yaşam tarzı benimsendiği için toplumumuzda obezite her geçen gün artış gösteriyor. Obezite ise başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açıyor. Sağlıklı bir beden içinse en önemlisi doğru beslenmek ve ideal kiloyu korumaktan geçiyor. Metabolizmasının yavaş çalıştığından dert yananlar daha hızlı kilo vermek için elma sirkesi kullanabilir mi?

Faydalı ama!

Elma sirkesi düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlık bir beden için son derece kıymetlidir. Ancak aşırı tüketimi önemli sorunlara yol açabilir. Her gün bir su bardağı suya ekleyeceğiniz bir kaşık elma sirkesiyle metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Elma sirkesi ayrıca kan şekerini dengeleyip kötü kolesterolü düşürür. Gün içerisinde salatalarınızda da elma sirkesi tercih ediyorsanız; ekstradan sirkeli su içmemeye özen gösterin.

Aşırı sirke tüketimi nelere yol açıyor?

Vitamin ve minareller bakımından zengin olan elma sirkesi ayrıca asetik asit içerir. Asetik asit ise fazla tüketimde dişlere zarar verir. Diş çürükleriyle baş etmek istemiyorsanız; elma sirkesi tüketimine dikkat etmenizde fayda var. Elma sirkesinin aşırı tüketimi başta mide bulantısı olmak üzere farklı sindirim sorunlarına da yol açabilir.

Kemik sağlığını olumsuz etkiler

Yapılan bilimsel çalışmalar aşırı elma sirkesi tüketiminin vücuttaki potasyum dengesini olumsuz etkilediğini ve kemik sağlığını tehdit ettiğini ortaya koymuştur.

Doğrudan içmeyin

Elma sirkesini suyla seyreltmeden kesinlikle içmemelisiniz. Doğrudan içeceğiniz elma sirkesi boğazınızda tahrişe sebep olabilir.

Elma sirkesi nasıl tüketilmeli?

Elma sirkesinin faydalarından yararlanmak istiyorsanız belirttiğimiz gibi suyla seyreltmeniz şart. Ayrıca günde iki yemek kaşığından fazla elma sirkesi tüketmemek gerekiyor. Bu değerden fazlası söz ettiğimiz sağlık sorunlarına yol açıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:04
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