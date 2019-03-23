Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

Elma sirkesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Elma sirkesi hazmı kolaylaştırır. Vücudun temizlenmesine ve toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Kilo vermeye yardımcı olur. Ağız kokusuna karşı savaşır. İşte elma sirkesinin faydaları...

ELMA SİRKESİ HAZMI KOLAYLAŞTIRIR

Hazım sorunu mu yaşıyorsunuz? Basit bir su ve elma sirkesi kombinasyonu hazım sorununuzu doğal yollarla çözebilir. Hazırlamak için, yalnızca bir yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suda seyreltmeniz ve bu karışımı her öğünden yarım saat önce içmeniz yeterli. Bu sayede hazmınız kolaylaşır ve yiyecekleri daha kolay sindirirsiniz.

Bunun için çiğ ve pastörize edilmemiş elma sirkesini kullanmanızı öneririz; çünkü filtrelenmiş olanların içinde bazı önemli enzimler bulunmamaktadır. Pastörize edilmeyen bu tür sirkeler asetik asit, amino asit, malik asit, protein ve enzim yönünden zengindir.

MİDE ASİDİYLE SAVAŞMAYA YARDIMCI OLUR

Elma sirkesi mide yanmasına karşı pH seviyesini kontrol etmeye yardımcı olan alkali bir üründür. Ancak kronik mide yanması veya ülserden şikayetçi olanlar için güçlü asiditesi sebebiyle çok sert olabilir.

Bu sebeple, seyreltik haliyle kullanmak önerilir. Organik elma sirkesi mide asidinin düzenlenmesine yardımcı olacak ve kabızlık gibi problemlerle savaşmak üzere bir laksatif görevi görecektir.

BAĞIRSAK BAKTERİSİNİ ORTADAN KALDIRIR VE KANDİDAYI UZAK TUTAR

Her ikisi de elma sirkesinde bulunan malik asit ve asetik asit bağırsak florası için son derece faydalıdır. Bu ürün aynı zamanda antibakteriyel, antifungal ve antimikrobik olup bağırsak bakterisini ortamdan uzaklaştırabilir ve genelde bağırsaklara saldıran kandida mantarı gibi enfeksiyonları önler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Elma sirkesi bağışıklık sistemini güçlendirir ve grip ve soğuk algınlığı durumları gibi farklı hastalık ve enfeksiyon türlerinin önlenmesine yardımcı olur. Bunu virüs ve bakterilere karşı savunma olarak görev gören yüksek malik asit içeriği sayesinde başarır.

KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİN DÜZENLENMESİNE YARDIMCI OLUR

Asetik asit elma sirkesinde bulunan aktif maddelerden biridir ve aynı zamanda kandaki şeker seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur. Bu yüzden elma sirkesi vücutta basit karbonhidratların sindirimine katkı sağlar ve ayı zamanda kanda bulunan şeker seviyesini düşürür. Ayrıca, yakın zamanlarda bu ürünün vücudun ihtiyaç duyduğu doğal insülin salgılanmasına yardımcı olabilen antiglisemik bir etkisi olduğu da tespit edilmiştir.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Çeşitli çalışmalar organik elma sirkesi tüketiminin yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu faydası elma sirkesinin nitrik oksidi arttırıp, buna bağlı olarak kan damarlarını rahatlamasına bağlanmaktadır.

VÜCUDUN TEMİZLENMESİNE VE TOKSİNLERDEN ARINMASINA YARDIMCI OLUR

Elma sirkesi vücudun doğal yollarla toksinlerden arınmasına katkıda bulunan enzim, mineral ve vitaminler içerir. Bu faydadan yararlanmak için, bir yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suyun içinde seyreltin her öğünden önce için.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Bu doğal ürün, daha kolay bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olarak kilo verirken en iyi arkadaşlarınızdan biri olabilir. Elma sirkesinde bulunan asetik asit vücutta fazla kilolarla savaşılmasına yardımcı olur, çünkü karaciğerin temizlenmesine katkıda bulunur ve lipid ile yağ birikimini bastırır. Ayrıca, aşırı yemeyi önlemek üzere tokluk hissi verir.

AĞIZ KOKUSUNA KARŞI SAVAŞIR

Elma sirkesi ağız kokusuyla savaşmak ve orada üretilen bakteriyi öldürmek amacıyla doğal bir ağız yıkama suyu işlevi görür. Bu ürünün ağız kokusunu ortadan kaldıran ve nötr hale getiren antibakteriyel özellikleri bulunur. Ağız kokusundan kurtulmanız için tek yapmanız gereken ağzınızı elma sirkesiyle 20 saniye boyunca gargara yapmak.

CİLDE İYİ GELİR

Elma sirkesi cildin pH seviyesinin kontrol edilmesine yardımcı olur; bu sayede akne gibi cilt sorunlarına karşı savaşmada faydalıdır.

Evde elma sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kg. elma

2 yemek kaşığı bal

3 litre su

1 çay bardağı nohut

1/2 çay bardağı bulgur

1. Evde Elma Sirkesi Yapımı İçin Malzemelerinizi edinin

2. Elmaları güzelce yıkayın

Elmaları seçerken onların en doğalını bulmaya çalışın. Mumlu, ilaçlı, çürük elmalar sirkenizin tadında kesinlikle kötü bir etki yaratacaktır.

3. Elmaları minik minik doğrayarak cam kavanozun içine koyun

Elmaları doğrarken kabuklarını çıkarmamanız sirkeleşme açısından oldukça önemlidir.

4. Bal, bulgur ve nohutları ekleyin

Eğer sirke ananız varsa bal yerine onu da kullanabilirsiniz.

5. Silikon veya plastik bir kaşıkla karışımı karıştırın

6. Ağız kısmını tülbentle kapatın

Karışımı hazırladıktan sonra elma sirkesi yapımı aşamalarını tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi doğru zamana kadar aşağıdaki maddelere dikkat etmek ve beklemek tek yapacağımız.

7. Yaklaşık 20 gün serin, kuru ve direk ışık alamayacağı bir ortamda bekletin

8. Bu süreç boyunca günde bir kez sirkenizi silikon bir kaşıkla karıştırın

9. 20 gün sonunda bir 20 gün daha hiç karıştırmadan bekletin

10. Sonunda hazır! Tek yapmanız gereken sirke ananızı alıp, sirkenizi süzmeniz