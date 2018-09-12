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Elma sirkesi ayaktaki siğillerin geçmesine yardımcı oluyor

Siğillerin sebebi HPV virüsü olduğundan, vücuda girmesinden sonra hızla yayılım gösterir. Siğilin ilk ortaya çıkışı uzun bir zaman alabilir. Bu süre aylarca devam edebilir. Ayak altında siğilleri bulunan kişilerin, bu siğillerle temastan sonra vücudunun diğer bölgeleriyle temas etmemeye özen göstermelidir.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:05
Elma sirkesi ayaktaki siğillerin geçmesine yardımcı oluyor

Siğillerin hepsinin oluşma nedeni insan papilloma virüsüdür.Derinizde ufak bir çizik, çatlak veya yara varsa, siğilin deri içine geçmesi muhtemeldir.Siğiller genellikle insanların çok olduğu yerlerde bulaşır.Havuz, soyunma odaları veya kalabalık bir insan topluluğundan da bulaşabilir. Siğillerin sebebi HPV virüsü olduğundan, vücuda girmesinden sonra hızla yayılım gösterir. Siğilin ilk ortaya çıkışı uzun bir zaman alabilir. Bu süre aylarca devam edebilir. Gelişimi çok farklı olabileceğinden, rahatsızlığın gidişatı tam olarak belirlenemez. Yıllarca hiç değişmeden ayak tabanında kalabilirler. Bu nedenle çoğunlukla nasırlarla karıştırılabilir. Ancak nasır sert ve ağrılı bir oluşumdur. Ayak altında siğilleri bulunan kişilerin, bu siğillerle temastan sonra vücudunun diğer bölgeleriyle temas etmemeye özen göstermelidir. Çünkü bu temas, diğer bölgelerde de siğil oluşumlarına nedden olabilir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi kolayca temin edilebilir ve ayak tabanı siğillerinin tedavisinde kullanılabilir. Tedavi için elma sirkesi, vazelin, tıbbi yapıştırıcı bant ve bir parça pamuk gereklidir. Vazelin siğile ve etrafındaki etkilenmemiş bölgeye uygulanmalıdır. Elma sirkesi pamuğa dökülür ve siğile uygulanır. Elma sirkesi uygulaması başlangıçta epey ağrı verici olabilir. Pamuk siğile bastırılır ve tıbbi yapıştırıcı bant kullanılarak siğilin etrafı sarılır. Bir gece bekletilir. Etkileri hemen görülmez, birkaç gün ve hatta hafta alabilir.

HİNT YAĞI

Hint yağı lapa oluşturmak için karbonat ile karıştırılmalıdır. Karışımı siğile uygulamalı ve tıbbi yapıştırıcı ile kapatılarak bir gece bekletilmelidir. Siğil yumuşadığında ve ağrı azaldığında fırçalanarak temizlenmelidir.

SALİSİLİK ASİT TEDAVİSİ

Lokal cilt tedavilerinde kullanılan salisilik asit bitkilerde bulunmaktadır. Ayrıca yakı olarak, krem ve asit boya olarak satılmaktadır. Uygulamaya başlamadan önce ayaklar ılık suyla yıkanmalıdır. Bu cildin yumuşamasını ve ilacı emmesini sağlar. Salisilik asit ayakta siğilden etkilenmeyen bölgelere sürülmemelidir. Gece boyuna uygulanacak salisilik asit sayesinde, siğil fırçalanma ile ciltten uzaklaştırılabilir. Bunu ayak törpüsü ve pomza kullanarak yapabilirsiniz. Siğiller giderildikten sonra fırçalamada kullanılan eşyalar atılmalıdır.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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