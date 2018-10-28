Elma muhteşem bir meyve

Amasya, Gümüşhane, Niğde ve Ferik gibi birçok çeşidi vardır. Artık elmanın mevsiminde ikinci ayına girmiş bulunuyoruz. Bütün Anadolu'da elmalar kırmızılı, yeşilli dallarında gülümsüyorlar. Her meyve ve sebze mevsiminde yenilmeli. İşte elma için tam mevsimindeyiz. Rabbin bahşettiği bu nimetten yararlanmaya bakmalısınız.

Elmada A, C, E ve B grubu vitaminler, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve Sodyum gibi mineraller ve çeşitli organik asitler bulunmaktadır.

Elma, posa ve antioksidan maddeleri bulunduran çok değerli bir meyvedir.

Elmanın Faydaları biz diyelim bir, siz deyin bin!

En besleyici meyvelerden biri olan elmanın pek çok faydası var.

Elma baş ağrısına karşı etkili bir meyvedir.

Elma yüksek tansiyonu düşürür.

Elma bağırsak parazitlerinin dökülmesine yardımcı olur.



Sabahları aç karnına yenilecek bir elma mide ülserinden dertlilere şifa vesilesi olacaktır.

Kabızlık, malum kalın bağırsak kanserinin en önemli sebeplerinden biridir. Bilim insanları, elmanın içeriğinde bulunan antioksidanların kanseri önlediğini belirtiyorlar.



Elma kerevizle beraber tüketilirse yorgunluğu azaltıyor.

Elmada bulunan petkin maddesi, atardamarları koruyan yararlı kolesterolü yükseltir.

Elma egzamaya ve cilt hastalıklarına iyi gelir.

Elma, güneş ışığı, kimyasal reaksiyonlar ve günlük hayatın didişmelerinin sebep olduğu stresten kaynaklanan zararlara karşı güçlü bir koruma sağlıyor.

Spor öncesinde elma tüketildiğinde enerji verir.

Spor yaptıktan sonra elma tüketildiğinde organizmaya çeşitli mineral ve vitaminler yükler.

Spor yaptıktan sonra elma tüketildiğinde % 85 oranındaki suyu ile organizmanın ihtiyacı olan suyu tamamlayarak toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

KANSERE KARŞI DA YARARLI

Sigaranın bütün kanser türlerine sebep olduğu bilimsel bir gerçektir. Bunlardan biri de mesane kanseri. Elmanın içeriğindeki antioksidanlar sigara içen kişilerde mesane kanseri riskini azaltıyor.

Tazesini bırakın, kuru elma bile yatıştırıcı ve sakinleştirici etki yapmakta.

Elmadaki C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirir. Bunun sonucunda da soğuk algınlığı virüsleri vücuda giremez.

Ateş düşürücü olarak da kullanılan elmanın suyu ile silinen cilt, taze ve canlı bir görünüme kavuşur.

Elma damar sertliğini önler.

Sinirleri ve adaleleri kuvvetlendirir.

Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.

Hamilelerin bulantı ve kusmalarını azaltır. Hastalıkların çabuk geçmesini sağlar.

İdrar söktürür, vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasında yardımcı olur.

Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine yardım eder.

Kanı temizler.

Kalp krizlerini önler.

Kandaki şeker miktarını düşürür.

Kabızlığı giderir.

Şeker hastaları için faydalıdır.

Dizanteri ve paratifoda iyileşmeye yardımcı olur.

Öksürüğü keser.

Kompostosu ateşi düşürür.

Uçukları geçirir.

Elmanın tek zararı dişlere!

Elmanın yararları oldugu kadar az da olsa zararı olan tarafı da var. Elmanın en büyük zararı maalesef dişlere olmaktadır.



İngiltere’de yapılan bir araştırma, elma hakkında bilinen pek çok bilgiyi değiştirir nitelikte. Genelde elmanın dişlere faydalı olduğu, dişleri temizlediği bilinmektedir.

Ancak gerçek böyle değil. İngilitere King’s College London Diş Enstitüsü’nde yapılan araştırmaya göre elmanın dişlere ciddi zararlar verdiği, diş minesini zedeleyip tahrip ettiği ortaya çıktı.

Enstitünün yaptığı araştırma 1000 erkek ve kadın denek tarafından gerçekleştirildi. Araştırmada elma tüketen deneklerin dişlerinin ortalama 3.7 oranında daha fazla yıprandığı ve diş minelerinin zedelendiği ortaya çıktı.

ISIRARAK YEME SEN DE SUYUNU İÇ!

Doktorların çoğu ise bu görüşte değil. Doktorlar elmanın dişlere zarar verebileceği gerçeğini destekliyor ancak ekliyorlar: “Sadece dişlere zarar veriyor diye elma yememezlik yapılmamalı.”



Zira elma, pek çok mineral ve vitamin içeriyor. Hatta bunların bir kısmı insan vücuduna sadece elma yoluyla alınıyor. Bu sebeple ısırarak yemenin dişlere verdiği zararları bir kenara koyarsak elma yemenin (abartmadıkça) ciddi bir zararı olduğunu söyleyemeyiz.