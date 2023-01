Elma kabuklarını sakın atmayın! Kışın süper meyvesi: Elma kabuğu çayını kaynatıp içerseniz, fayda yapacak

Kırmızısı, yeşili, sarısı, kızıl elma her rengiyle, her haliyle en sevilen meyvelerden elmanın kabuklarını yeterince değerlendiremediğini düşünenler toplanın! Kurusu olarak tüketilen özellikle kış mevsiminde ihtiyaç duyulan vitaminin en çok olduğu kış meyvesi pazar tezgahlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, beslenme uzmanları elmayı “süper gıda” olarak tanımlıyor. Bugün onun vitamin dolu kabuklarını belki de şu ana dek hiç bilmediğiniz şekillerde değerlendireceğiz, hazır mısınız? Altın kadar değerli şaşkına çeviren faydaları say say bitmiyor.