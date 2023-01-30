Elma kabuklarını sakın atmayın! Kışın süper meyvesi: Elma kabuğu çayını kaynatıp içerseniz, fayda yapacak

Çocukluğumuzdan beri büyüklerimizden duyduğumuz o "Vitamini kabuğunda" sözünü kulağımıza küpe yapıyor ve güzelce yıkayıp temizlediğimiz elmaları kabuklarıyla birlikte kütür kütür yemeye bayılıyoruz ama bazen o elmaların kabuklarını soymamız da gerekebiliyor. Mesela minik bebekler için mama hazırlamamız gerektiğinde ya da farklı yemek tariflerinde değerlendirmek istediğimizde. İşte o anlarda da aşağıda tek tek anlattığımız elma kabuğunun kullanım alanları gelsin aklınıza, "Elma kabuklarını nasıl değerlendirebilirim, onları çöpe atmak istemiyorum" diyenler hemen aşağıdaki seçeneklerden bir ya da birkaçını uygulayabilir.

Elmanın faydaları nelerdir?

Yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur, sinir sisteminin düzgün çalışması ve bağışıklık savunması için gereklidir, demir emilimini artırır. İçerisinde bulunan polifenoller sayesinde antioksidan özelliklere sahiptir. "Elma kabuğundaki 'triterpenoids' adlı madde, laboratuvar ortamında kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor."

Elmanın besin değeri

USDA'ya göre elmalar pek çok temel besin, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Yağ, sodyum ve kolesterol içermezler. Antioksidanlar, potasyum, yüksek diyet lifi, C vitamini ve birkaç vitamin B (niasin, B6 vitamini), elmanın sağlığa faydalı besinler listesinde yer alırlar.

Elma kabuklarıyla balgam söktürücü ev yapımı öksürük şurupları hazırlayabilirsiniz

Hem balgamdan hem de bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinden muzdaripseniz elma kabukları yardıma koşmaya hazır. Ancak ona eşlik etmesi gereken farklı bitkiler de bu kez işin içinde. Hibiskus, ayva kabukları ve çubuk tarçın.

Aktarlardan kolayca bulabileceğiniz bir tutam hibiskus çiçeğini tencereye atın, üzerine elma ve ayva kabuklarını ve çubuk tarçını da ilave edin. Daha farklı bir aroma yakalamak istiyorsanız birkaç dilim portakal ya da limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı üzerine 2-3 su bardağı su ilave ederek pişirin ve hafif ılıtıp afiyetle için. Günde 1 kez içtiğinizde adeta ev yapımı doğal bir öksürük şurubu gibi etki ettiğini fark edecek, birkaç uygulamada balgamdan da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Tatlandırmak isterseniz ılıdıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

Onları nefis atıştırmalıklara, cipslere dönüştürebilirsiniz

İster elmaların tamamıyla isterseniz de elinizde kalan kabuklarıyla böyle çıtır ve tatlı cipsler hazırlayabilirsiniz. Bal ve tarçınla lezzetini katladığınızda hem çocukların hem de her yaştan misafirlerinizin damak tadına hitap eder. Sağlıklı atıştırmalıkların belki de en tatlısı o olacak.

Ayrıntılı tarif isterseniz sizi hemen şöyle alabiliriz: Ballı tarçınlı elma cipsi tarifi

Sunumlarınızda yenebilir bir süs olarak kullanabilirsiniz.

Elma kabuklarını şarklı şekillerde keserek kolayca iç içe geçmiş bir çiçek, bir gül şekli verebilirsiniz. Bu şekil sayesinde salatalarını, tatlılarınıza ya da farklı yemeklerinize yenebilir bir süs olarak onu ekleyebilir, sevimli sunumlar hazırlayabilirsiniz. Daha uzun süreli kullanımlar için dilerseniz elma kabuklarını fırınlayıp kurutmayı ve ardından süs olarak kullanmayı da düşünebilirsiniz, tercih sizin.

Elma kabuklarından inatçı lekeleri söküp atan ev yapımı temizleyiciler yapabilirsiniz

Elma kabuklarını en kolay ve etkili şekilde değerlendirmenin yollarından biri de bulaşık temizliği. Dibi yanmış, üzerinde inatçı lekeler oluşmuş tencere ve tavalarınızı taze haldeki elma kabuklarıyla güzelce ovun. Elma kabuğu içindeki asitlerin de etkisiyle kısa sürede lekelerin yumuşayıp çıkmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde ocak, mutfak tezgahı gibi alanları da elma kabuğu ile ovarak temizleyebilirsiniz. Ancak ovup temizledikten sonra hem lekelerin tamamen gitmesi hem de elma kabuğundan gelen asidin iz bırakmaması için duru suyla güzelce temizlemeyi de ihmal etmemelisiniz, bizden söylemesi.

Lahana gibi yemekleri pişirirken içine elma kabuğu atarak kötü kokunun önüne geçebilirsiniz

Lahana başta olmak üzere haşlarken kokusu sizi mutsuz eden brokoli, karnabahar gibi sebzeler için elma kabuklarından destek alabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken haşlama suyunun içine sebzelerle birlikte birkaç parça elma kabuğu atmak. Kokusunun ne kadar azaldığını görünce bu yöntemi hep kullanmak isteyeceğinizden de eminiz.

Daha detaylı bilgi almak isteyenleri şöyle de alabiliriz: Neden lahana pişirirken içine elma kabukları atmalısınız?

Bitki çayı yapımında kullanabilirsiniz

Elma kabuklarının şifasından, lezzetinden bolca faydalanmanın en lezzetli yollarından biri de onları bitki çayı yapımında kullanmak. Eğer elinizde bolca elma kabuğu varsa, bu kabukları bir tencereye alıp içine su ilave edebilir, içine 1-2 parça çubuk tarçın da atıp kaynatabilir ve süzdükten sonra bal ile karıştırarak afiyetle içebilirsiniz.

Eğer az miktarda elma kabuğunuz varsa ıhlamur, yeşil çay, hatta siyah çay gibi diğer çayların içine taze taze ilave ederek de farklı bir aroma kazandırabilirsiniz. Afiyet olsun.

Mis kokulu oda parfümleri hazırlayabilirsiniz

Tıpkı bitki çayında olduğu gibi ama bu kez içine bal, şeker gibi tatlandırıcıları asla katmadan doğal oda parfümleri de hazırlayabilirsiniz. Elma kabuklarını ve çubuk tarçını bir tencereye alın, üstlerine bu kez bol bol su ilave edin ve kaynatın. Hafif kokusu çıkmaya başlayınca bir kenara alın ve bekletin. Oda sıcaklığına gelince süzüp temiz bir sprey şişeye aktarın. Kötü koku oluştuğunu düşündüğünüz mutfağınızda istediğiniz zaman kullanıp ortamı ferahlatın. Eğer tarçın kokusunu sevmiyorsanız tarçın yerine karanfil de kullanabilirsiniz, aklınızda bulunsun.

Elma kabuklarını cilt bakımında kullanabilir, göz altı morluklarınıza iyi gelmesini sağlayabilirsiniz

Elma kabukları, en az elmanın kendisi kadar bol antioksidan içeriyor. Bu yüzden onu yemek dışında cilt bakımında harici olarak da kullanmak faydalı oluyor. Özellikle cilt bakımınız için doğal ürünlerden destek almayı seviyorsanız ve elinizin altında taze taze bekleyen elma kabukları varsa onları doğrudan makyajdan, kirden arınmış temiz cildinize koyup yaklaşık 30 dakika bu şekilde beklemeniz yeterli olacaktır.

Elmanın sahip olduğu antioksidanlar cildinizin temizlenip ışıldamasına destek olurken özellikle göz altında morluk, kararma sorunu yaşayanların da bu sorunlarını azaltmaya yardımcı olur. Ancak elma kabuklarını cildinizden kaldırdıktan sonra yüzünüzü güzelce durulamayı ve her zaman kullandığınız nemlendiricinizle nemlendirmeyi de unutmamalısınız.

Elma kabuğu cilde sürülür mü? Elma kabuklarından farklı maskeler hazırlayabilirsiniz

Eğer elma kabuklarının antioksidan etkisini cildiniz için faydalı diğer malzemelerle bir araya getirip daha etkili olabilecek cilt maskeleri hazırlamak isterseniz sizi böyle de alabiliriz. Eğer yapabiliyorsanız elmayı rendeleyerek kabuklarını soyun, eğer halihazırda koyduysanız bir blenderın içine kabukları yerleştirin. Ardından içine 1 tatlı kaşığı bal, 1 dolu dolu tatlı kaşığı da kaymak ilave edin ve tüm malzemeleri blenderdan geçirerek püremsi bir kıvam yakalayın. Ardından temiz cildinize bu maskeyi sürün ve 30 dakika kadar bekleyin. Ardından güzelce, çok ovalamadan durulayın ve nemlendiricinizi sürün. Bu uygulamayı haftada 2 kez yaparak cildinizin nemlenmesini, daha temiz ve ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz.(yemek.com)

Elma kabuğu kurutma: FIRINDA ELMA KABUĞU KURUTMA

Elmaları güzelce yıkayıp kurulayın. Daha sonra kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkartın. Elmaları orta incelikte halka şeklinde dilimleyin ve elmaları fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 100 dereceli fırında 1-2 saate kadar kontrollü bir şekilde pişirin.

Elma kabuğu çayı için; iki bardak su bir kaba konulur ve bir adet elmanın kabuğu soyularak yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatılır. Tercihinize göre bir dilim limon, iki adet karanfil veya bir adet tarçın kabuğu da karışıma ekleyerek çayınızı hazırlayabilirsiniz.

Elma kabuğu kaynatmak öksürük için: Elmanın kabuklarını soyun. İçerisine, toz veya kabuk tarçın, zencefil ve karanfil koyun. Üzerine 1 bardak kaynamış suyu döküp 10 dakika demlendirdikten sonra için. Elma kabuğu çayı, göğsü yumuşatır ve öksürüğü söktürür.

Elma Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Elma kabuğu Reçeli: Elmaları yıkayıp kabuklarını çok ince soyuyoruz. Bu arada 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu bir tencereye alıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. İyice kaynadıktan sonra kabuk tarçını yıkayıp doğradığımız elmalarda birlikte kaynayan şerbete ilave ediyoruz.

Elma kabuğu kaynatıp içmek

Elma kabuğu kaynatılarak içilirse, göğsü yumuşatır ve balgam söktürür. Bir elmanın kabuğunu soyun, bir kaç da çekirdeğini koyun, birazcık ıhlamur, bir iki karanfil, belki bir tarçın kabuğu, bir dilim de limon. Bunların hepsini kaynatıp, isterseniz bal ile tatlandırıp sıcak sıcak içebilirsiniz.