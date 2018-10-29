Elleriniz titriyorsa...



Ayrıca motor sinirlerimiz beyinin bir yere aşırı odaklanmasından etkilenir ve el titremesi başlar. Bu tür titremelerin altında ciddi sorunlar yatıyor olabilir. Bu tür el titremesi yapılan işe yoğunlaştıkça veya yapılan işe yaklaşıldıkça artmaktadır.

Ellerin titremesi bedenî ve ruhî sebeplere bağlı olarak olabiliyor. Bir hastalık sonucu da olabilir. Fakat genellikle önemli olmayan geçici sebeplerden olur. El titremelerinin birçok sebebi vardır. Bunların çoğu gelip geçicidir. Fakat nörolojik olursa kötü..

Normal el titremesine sağlık dilinde tonus denir. Tonus bir kas dokusunun hafif gerginlikle titreyerek zinde kalması durumudur. Tamamen normal bir durumdur.

Yorgunluk durumunda el titremesi aşırı yapılan el ve kol aktivitelerinden sonra görülür ve olması gayet normaldir. Bu tür el titremeleri genelde dinlenme ile geçer.

Sosyal korkulardan kaynaklanan el titremesi psikolojiktir. Toplum aşırı kaygı durumundan kaynaklanmaktadır.

Bir işe odaklandığınızda ellerinizde titremeler artıyor olabilir.

Bu genellikle hassas işlerde olmaktadır. Normaldir.

FAKAT BÖYLE BİR DURUM ÖNEMLİ

Motor sinirlerimiz beyinin bir yere aşırı odaklanmasından etkilenir ve el titremesi başlar. Bu tür titremelerin altında ciddi sorunlar yatıyor olabilir. Bu tür el titremesi yapılan işe yoğunlaştıkça veya yapılan işe yaklaşıldıkça artmaktadır.



Parkinson türevi hastalıkların da habercisi olan bu tür el titremelerinin bedeni sebebini nöroloji klinikleri araştırmaktadır.

Psikolojik el titremelerinin en önemli özelliği hiç belirti yokken aniden başlamasıdır.



Psikolojik sorunlarınızı hatırlatacak bir renk, bir ses, bir kişi, bir nesne veya bunların hiç birisi olmadan beyninizin bazı hatıraları tekrarlaması ellerinizin titremesine sebep olabilmektedir.

Kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişen el titremesi olabilir.

Şeker hastalığından dolayı oluşan el titremeleri, bu hastalığın en önemli belirtisidir.

Ne yapmalısınız?

El titremesine sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılması el titremesini de ortadan kaldırır. Ancak el titremesinin günlük işlerimizi olumsuz etkilemeye başladığı durumlarda ilaçla tedavi mümkündür. Çok nadir de olsa bazı durumlarda ilaçla tedavi sonuç vermediği olur. Bu durumda ya cerrahi müdahale veya uzun zamanlara yayılmış egzersizler gerekir.

El titremesinde egzersizi nasıl yapacaksınız:

Elinizde sürekli taşıyacağınız egzersiz halkalarıyla (sağlıklı plastik olanları ile) sıkma egzersizleri yapabilirsiniz.

Bir masanın önüne yerleştirdiğiniz bir sandalyeye oturun. Kollarınızı masanın üzerine dirsekleriniz masaya temas edecek şekilde yerleştirin. Yumruk yaptığınız ellerinizi hafifçe masadan kaldırıp indirin. Avuç içi yukarıya bakıyor ve bilek masadan ayrılmıyor. Aynı egzersizi avuç içinizi aşağıya alarak tekrarlayınz.

Bir diğer egzersizde 30 cm uzunluğunda bir merdane veya buna benzer bir cisim temin ediyoruz. Bu cisme 1 metre uzunluğunda bir ip bağlayıp onun da ucuna 1 kiloyu geçmeyen bir ağırlık bağlıyoruz. İki elimizle merdaneyi tutuyoruz ve ipi merdaneye sarmak suretiyle ağırlığı yukarıya çekiyoruz. Bu sırada yumruk şeklindeki ellerimizin avuç içleri aşağıya bakıyor olmalı..