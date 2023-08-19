Ellerinde patladı! CHP'li ABB'den Cumhuriyet'e Anıtkabir tokadı

İslam’a ve Müslümanların kadim değerlerine olan nefretiyle bilinen Cumhuriyet’in önceki gün yayımladığı ve Anıtkabir’e 300 metre mesafede cami yapıldığına yönelik, “Anıtkabir'in siluetine cami!” başlık manşetine, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yalanlama geldi.

Laikçi azınlığın konumunda olan ve sürekli yalan yazdığı için tekzip bültenine dönen Cumhuriyet’in haberinin gerçeği yansıtmadığını belirten CHP’li ABB yönetimi, Ankara Beşevler’de bulunan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle “ibadet alanı” olarak onaylanan 35 bin metrekarelik arazinin, Anıtkabir olan mesafesinin 300 metre değil, 1 km’den daha fazla olduğu belirtildi. Cumhuriyetin masa başında hazırladığı düzmece haberine tepki gösteren ABB yönetimin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

- Büyükşehir belediye meclisinde oybirliğiyle Ankara’daki alanın Anıtkabir Yerleşkesi ve çevresi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

- Cami yapılacak alan Gazi Mahallesi’nde olup, zaten hali hazırda yerleşimin olduğu bir bölgedir. Anıtkabir olan mesafesi ise 300 metre değil, 1 km’den daha fazladır.

- İmar planı değişikliği yapılan alanı zemin kotu yüksekliği yaklaşık 856 metredir. Anıtkabir’in bulunduğu alanın zemin kotu ise yaklaşık 906 metredir. Aradaki yükseklik farkı 50 metredir. Anıtkabir’in yapı yüksekliğinin 22 metre olduğu da göz önünde bul alındığında cami yapılması düşünülen alanda yapılacak yapının Anıtkabir silüetini etkilemeyeceği açıktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Söz konusu alana ilişkin yap plan değişikliği onay süreci devam etmektedir. İmar planı değişikliği henüz kesinleşmemiştir. Askı sürecinde olan planı yapılacak itirazlar titizlikle değerlendirilecektir.