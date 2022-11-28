Ellerin kırılsın be adam! Balyozla vura vura katletti...

Hayvanlara yönelik şiddetin adresi bu kez Mardin oldu. Konya'da barınaktaki köpeğe yapılan kürekli vahşetin ardından bu kez de Mardin'den gelen görüntüler gündem oluşturdu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan M.Y.; gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldürdü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla ekipler harekete geçerken, M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Köpeğe şiddet görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırırken, hayvana yönelik şiddet haberlerinin en sonuncusu Mardin'den geldi. Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü.

Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti.

Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.’yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.