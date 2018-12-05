Eller neden terler?



Ellerdeki terleme iş yapmayı engelleyebilir. Büroda çalışanlar kitap, belge ve kağıtlarda lekeler oluşturur. Kalemle yazarken, bilgisayar klavyesi kullanırken parmaklar kayabilir. Tutulan şeyler düşebilir. El terlemesi olanların kafeterya ve fırınlarda, kuaför ve sağlık alanlarında, elektronik işlerinde çalışmaları zordur.

Ellerin terlemesinin belli başlı sebepleri vardır.

Bunlara günlük hayattaki hal ve hareketlerinizden yediğiniz, içtiğiniz yiyeceklere kadar her şey dahildir.

Halsizlik, yorgun düşme bunlar arasındadır.

Ellerinizi önce 5 dakika süreyle sıcak suya, sonra 5 dakika süreyle soğuk suya sokarak terlemenin önüne geçebilirsiniz. Fakat bu işlemi her gün tekrarlamanız gerekir.