Elinde doları olanları üzecek tahmin

Merkez Bankası'nın yüksek faiz artırımı kararı sonrası sıcak para girişi hız kazandı. Dolar/TL kuru 8.56'lardan 7.03'lere kadar geriledi. Ekonomistler ve yatırım uzmanları 6.50'leri konuşmaya başladı. Peki dolar 7'nin altına iner mi? Merak edilen konuya dair bir değerlendirme Rabobank'tan geldi.

Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys dolar/TL tahmini Bloomberg HT’ye paylaştı. Bloomberg HT yayınında Matys Türk Lirası ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

6.80 bir sonraki seviye olabilir

"Türkiye cazip teklifler sunuyor ve enflasyon da düşmeye başladı. Dolar/TL ’nin daha fazla düşmesi için alanı olduğunu düşünüyorum. 6.80 bir sonraki seviye olabilir. Tabii önce 7 seviyesinin kırılması gerekiyor. Spekülatif sermaye girişleri de var. Bunlar oynak olmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey birkaç aylık yatırımcılar değil. Sermayeyi Türkiye’de en azından birkaç ay tutacak yatırımcılara ihtiyacı var. Uzun vadeli yatırımcıları da çekebilmek için ilerleme kaydetmesi gerekiyor ve küresel tedarik zincirinde daha büyük oyuncu olması gerekiyor."

"Merkez Bankası’nın hedefi çok önemli"

Matys ayrıca, “Merkez Bankası’nın enflasyonu yüzde 5’lik hedefe indirme hedefi çok önemli bir şey. Bu da kademeli bir büyüme yaratacaktır. Bu Türk ekonomisinin dengeli bir şekilde büyüyebilmesi için ihtiyacı olan tek şey değil. Bütün sektörleri kapsayacak ve rekabetçiliği arttıracak bir stratejiye ihtiyaçları var. Küresel olarak payını artırması gerekiyor” dedi.