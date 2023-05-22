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Ekonomi Elinde dolar bulunanlar için son çıkış! İslam Memiş, 'Trene binmek için son hafta' dedi!
Ekonomi

Elinde dolar bulunanlar için son çıkış! İslam Memiş, 'Trene binmek için son hafta' dedi!

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:21:00 -
Elinde dolar bulunanlar için son çıkış! İslam Memiş, 'Trene binmek için son hafta' dedi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalar için çok dikkat çekici bir haziran ayı uyarısı geldi. Haziran ayını dolar için düşüşün başlayacağı ay olarak niteleyen Memiş, "Elinde dolar bulunanlar için son çıkış. Parite üzerinden bu süreci değerlendirmeyen trene binmemiş sayılacak. Trene binmek için son hafta" dedi. Haziran ayına bu hafta hazırlık yapılması gerektiğinin altını çizen Memiş, borsa için de tavsiyelerde bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalar için çok dikkat çekici bir haziran ayı uyarısı geldi. Haziran ayını dolar için düşüşün başlayacağı ay olarak niteleyen Memiş, "Elinde dolar bulunanlar için son çıkış. Parite üzerinden bu süreci değerlendirmeyen trene binmemiş sayılacak. Trene binmek için son hafta" dedi. Haziran ayına bu hafta hazırlık yapılması gerektiğinin altını çizen Memiş, borsa için de tavsiyelerde bulundu.

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Seçime değil hazirana odaklan" başlıklı yazısı:

Seçim haftasına başladık.

İki hafta önceki tantana, heyecan yok.

Hele hele döviz büfeleri ve kuyumcu önlerinde kuyrukları unutun.
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Manipülasyon, spekülasyon, algı vesaire olmayacak.

Herkes pazar günü gidecek oyunu kullanacak.

Sonucu herkes tahmin ettiği için zor bir durum yok ortada.

Türkiye seçime odaklanacak, halk sokakta hükümetler kurup, hükümetler değiştirecek.

Neyse ki az kaldı.

Siyasi kısır tartışmalara takılmayan, işine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki “Seçimi bırak, Haziran’a bak.”

Çünkü Haziran’da son tren var.

İnecekler veya gidecekler bu treni beklesin.

Bu trende büyük bir sürpriz var.

Fed, artık faiz artırımı yapmayacak.

Hatta faiz indirimini başlatmak için fırsat kolluyor.

Haziran, dolar endeksinin (dxy), düşüşünün başlayacağı bir ay olacak.

Hedef 92-94 seviyesi.

2024’de ise 70 seviyesi.

Yani, doların (dolar/TL değil) uluslararası piyasalardaki değer kaybından bahsediyorum.

Bu da dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreci işaret ediyor.

Ancak haziranda dolar ile son kez büyük bir vurgun yapacaklar!

Yani, altın ve gümüşün ons fiyatı (xau/usd-xag/usd) (gramlar değil) bin 910 dolar, EUR/USD paritesi 1,07, Bitcoin 22 bin 500 dolar seviyelerine gerileyebilir.

Son altın vuruşu yapacaklar!

Ya sonra?

Dolar karşısında her şey yükselişe başlayacak.

İlk hedeflere baktığımda;

Altın ons (xau/usd) = 2 bin 250 dolar

Gümüş ons (xag/usd) = 30 dolar

EUR/USD paritesi = 1,15

Bitcoin = 35 bin dolar

Elinde dolar bulunanlar için son çıkış.

Parite üzerinden bu süreci değerlendirmeyen trene binmemiş sayılacak.

Trene binmek için son hafta.

Hazirana bu hafta hazırlık yapmalı.

Dolar karşısında alınacak ne varsa haziranda alınmalı.

Sonra şans olmayacak.

Bir de borsa var.

Borsanın yükselişine sanırım kimse anlam veremeyecek.

Borsa bugünlerde “al beni” diyor.

İyi haftalar…

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