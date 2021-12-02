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Ekonomi Elinde altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Dehşet bir şekilde geliyor' diyerek uyardı
Ekonomi

Elinde altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Dehşet bir şekilde geliyor' diyerek uyardı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın için çok çarpıcı bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:19:00 - 2021-12-02 10:42:24
Elinde altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Dehşet bir şekilde geliyor' diyerek uyardı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, elinde altını bulunanlar için önemli bir tavsiyede bulundu.

Ramazan Kurtoğlu, küresel anlamda bir krizin geldiğini söyleyerek altını bulunanlara 'bozdurmayın' mesajı verdi.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programında konuşan Ramazan Kurtoğlu, "Para kültürdür. Birçok alanı düzenler. Gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemi yabancı sermayeye ihtiyaçtır. Dehşet bir kriz geliyor. İnsanlık tarihinin en büyük krizi bu ve geliyor. Enflasyonları patlatacaklar. Ayakta kalmamız lazım. Bir üretmek, iki ata tohumu, üç imkanı olan altına yatırım yapmalı. Bir sanal para kurmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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