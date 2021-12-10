Elinde altını olanlar aman dikkat! Duyum aldığını söyleyen Mert Başaran'dan olay tahmin

Emlak ve yatırım danışmanı olan Mert Başaran, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

Mert Başaran yaptığı açıklamada, "Altın ve gümüş ons bazında çok dipte ve dünyada sıkılanları bezdiriyorlar. Bekleyen ciddi kazanç yapabilir. Ama Türkiye'de durum farklı, dolardan dolayı gram çok arttı. Bu nedenle riskli. Alabilen gram sat ons al yapsın!" ifadelerini kullandı.

Duyum aldığını söyleyip elinizdekileri satmayın demişti

Geçtiğimiz günlerde önemli bir çıkışta bulunan Mert Başaran, "Mutlaka yatırım için kentsel dönüşüme uygun, gelişmekte olan yerlerden toprak alın. Dolar ve altın konusunda çok gerçek dışı söylem var. Bunu bilerek yapıyorlar. Yüksekten aldırıyorlar. Ama 400’lerdeyken kimse demiyor. Niye bu insanlar bu hatayı yapıyor? Bu dedikodu gazetecileri tarafından yapılıyor. Dolar, altın, hisse senedi ve atarla asla düzenli yükselmez. Patlamalı yükselir bu nedenle sıkılıp durduğu yerde satarsınız. Aldığınız şeylerde sabırlı olmanız lazım. Lütfen 2023’e kadar mecbur değilseniz bir şey satmayın. Bildiğim, duyduğum şeyler var. Ama ispat edemem.Mayıs’tan beri 3 kere bunu yazdım. Malda kalmak lazım. Satıp hemen yerine bir şeyler koyun" demişti.