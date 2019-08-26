0553 313 94 23

Eli kanlı Netanyahu'dan Esed'e uyarı! Sonuçlarına katlanırsınız

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın, Suriye topraklarını İsrail'e karşı kullanmasına izin verdiğini iddia ettiği Esed rejimini uyardı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:16
Eli kanlı Netanyahu'dan Esed'e uyarı! Sonuçlarına katlanırsınız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın, Suriye topraklarını İsrail'e karşı kullanmasına izin verdiğini iddia ettiği Beşşar Esed rejimini uyardı.

Başbakan Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Netanyahu, İran destekli Kudüs Tugayları'nın patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarıyla Golan Tepeleri'nde yaşayan İsraillileri öldürmek için Suriye'ye özel birlik gönderdiğini öne sürdü.

Netanyahu, İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Şam yakınlarında Kudüs Tugayları'na ait olduğu belirtilen hedeflere düzenlediği hava saldırılarıyla bu saldırı planının önlendiğini savundu.

"İran'ın İsrail'e yapmayı hedeflediği her saldırı girişimini açığa çıkaracağız." diyen Netanyahu, isim vermeden Esed rejimini uyararak, "Bölgedeki herhangi bir ülkeden İsrail'e saldırılmasına müsamaha etmeyeceğiz. Topraklarının İsrail'e düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına izin veren her ülke sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde başkent Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.v

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:16
  1. iran
  2. İsrail
  3. Netanyahu
  4. suriye
  5. esed
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz’dan rahatsız olan sendikalar var
    1. 15 Temmuz’dan rahatsız olan sendikalar..
    2. Karaman’da kepçenin üzerine 30 tonluk..
    3. Cammu Keşmir'de otobüs kazası: 7 ölü
    4. 3 komşusunu kendisini öldüreceklerini..
    5. (Özel) Sosyete tilki
    6. (Özel) Turist olarak gelmişlerdi...1..
    7. Trabzon’a iki büyük müjde
    8. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    9. Kulalı esnaf kalbine yenik düştü
    10. Dünya Judo Şampiyonası
    11. Bursa’da 57 çocuğun sünnet sevinci
    12. Hırsızlıktan 14 yıl 5 ay hapis cezası..
    13. Netanyahu Esed rejimini uyardı!..
    14. Kütahya’da şüpheli paketten bakın ne..
    15. Başkan Güder’in 26 Ağustos Zafer..
    16. (Özel) Gelinle damat nikaha bisikletle..
    17. Rektör Aydın: “Türkiye Cumhuriyeti..
    18. (Özel) Bir metrekaresi imara..
    19. Dreamy m-Learning Projesi ile kadınlar..
    20. Diagne ıslıklandı! Fatih Terim..
    21. Tesadüfen başladığı tekvandoda birçok..
    22. Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip..
    23. Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    24. Tedbirler işe yaradı, kaza ve trafik..
    25. Serbest piyasada döviz fiyatları
    26. Gözlerini açtı oğlunu sordu! Ana yüreği
    27. Burun estetiğinde merdiven altı..
    28. BAE'nin planı ortaya çıktı! Parçalamak..
    29. (Özel) Ambulans uçaklar 9 yılda 13 bin..
    30. Kamyonun halatla çektiği otomobile tır..
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!