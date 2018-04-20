Elektronik kitap düşmeye başladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017'ye ilişkin uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistiklerini açıkladı. Yayımlanan materyal sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 60 bin 335 oldu. Ancak web tabanlı elektronik kitaplar yüzde 34,5 azaldı. Yayıncılar tarafından geçen yıl 58 bin 27 kitap, 212 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), bin 767 web tabanlı elektronik kitap, 26 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 303 diğer olmak üzere toplam 60 bin 335 materyal için ISBN alındı.

OKUMA KÜLTÜRÜ MASAYA YATIRILIYOR

Öte yandan Türkiye Yayıncılar Birliğinin, İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayının sekizincisi, 26-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'daki Yapı Kredi Kültür Sanat-Loca’da yapılacak. Türkiye’de okuma kültürünün yeri ve yayıncılık problemlerinin tartışılacağı kurultay, yayıncılık sektöründe çalışanların yanı sıra bütün kitapseverlerin katılımıyla gerçekleşecek.