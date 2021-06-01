Elektronik aşı kartı nereden alınır? Aşı kartı nasıl alınır?

Koronavirüsle mücadelede aşılama süreci Sinovac ve Biontech aşıları üzerinden devam ediyor. Türkiye’de iki doz aşı olmuş kişiler e-Nabız üzerinden ‘aşı kartı’, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden de ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ alabiliyor. İşte aşı kartı alma hakkında bilgiler...

Elektronik aşı kartı nereden alınır?

E-Nabız üzerinden aşı karnesi oluşturmak için kişisel bilgilerle e-Nabız'a giriş yapılır. Ana sayfanın en üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklanır. Burada "COVID-19 Aşı Bilgileri" bölümünün yanında yer alan üç noktaya tıklanır ve COVID-19 Aşı Kartı kısmına girilir.

E-Nabız üzerinden aşı karnesi oluşturmak için kişisel bilgilerle e-Nabız'a giriş yapılır. Ana sayfanın en üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklanır. Burada "COVID-19 Aşı Bilgileri" bölümünün yanında yer alan üç noktaya tıklanır ve COVID-19 Aşı Kartı kısmına girilir.

HES uygulamasına gerekli bilgilerle giriş yaptıktan sonra, "Hesabım" bölümünde yer alan "Pasaportlarım" kısmından kişisel pasaport bilgileri eklenir. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 Aşı Bilgilerim" butonu seçilir. Açılan ekranda "Aşı Kartlarım" seçeneği tıklanır ve ardından ekranın el altında yer alan "Aşı Kartı Oluştur" seçeneği tıklanır. Buradan, aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alıp almayacağı seçilir. Ardından mevcut kimlik bilgileriyle aşı kartı oluşturulur.

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