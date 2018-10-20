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Elektrikte yeni dönem! EPDK'dan kritik karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), binlerce sanayi tesisini, işletmeyi ve hatta ticarethaneyi yakından ilgilendiren kritik bir karar alarak, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi sınırını, 2019 için 50 milyon kilovatsaatten 10 milyona düşürdü.

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:16
Elektrikte yeni dönem! EPDK'dan kritik karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, perşembe günü yaptığı toplantıda, son kaynak tedarik tarifesi sınırını değiştirdi. 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere sınır, yıllık 50 milyon kilovatsaatten, 10 milyon kilovatsate düşürüldü.

Peki, bu karar ne anlama geliyor? Bu miktar ve üzeri tüketimi olan sanayi tesisleri, işletmeler ve hatta ticarethaneler, elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için tedarikçilerle masaya oturacak. Pazarlık yapacak. Taraflar, EPDK’nın belirlediği kriterlere de uyarak, elektrik alım-satım sözleşmesi imzalayacak. İkili anlaşmaya bağlanacak.

Sözleşme imzalamazlarsa ne olacak? Hemen söyleyelim… Piyasanın çok üstünde birim fiyatlarla elektrik tüketmek zorunda kalacaklar. “Son kaynak” adı verilen bulunduğu ildeki görevli tedarik şirketinden (perakende şirketi) elektrik satın almak zorunda kalacak. Ama, daha yüksek fiyatlarla… Bu durumda maliyetleri de katlanacak.

Enerji uzmanları, yıllık 10 milyon kilovatsaat ve üzeri tüketimi olan işletmelere tavsiyede bulundu. Uzmanlar, “Bu işletmeler şimdiden piyasaya çıksın. Elektrik üretenlerle ve tedarikçilerle görüşsün. İkili anlaşmasını yapsın. Zorda kalmasınlar. Daha yüksek ya da cezalı fiyattan elektrik almak zorunda kalmasınlar” dedi.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 13:16
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