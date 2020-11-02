Elektrikte voltaj yükseliyor

Onur Yılmaz

Teknolojinin hayatlarımızda daha geniş yer bulmasıyla birlikte otomobillerden beklentiler de değişti. Doğaya daha az zarar vermesi sebebiyle çevreci araçlara talep arttı. Birçok ülkede elektrikli araç tasarımı ve üretimine ağırlık verildi. 2020 yılında hem ülkemizde hem dünyada elektrikli otomobil satışları arttı. Elektrikli araç piyasasının merkezi durumunda ise Çin bulunuyor. Çin’de hükümet çevreci olan bu araçlar konusunda ciddi teşvikler sağlıyor. Ayrıca bu ülkede elektrikli araç marka ve modelleri daha fazla söz konusu. Çin’de çizilen bu tablonun kısa zaman içerisinde Avrupa’da yaşanması bekleniyor.

Avrupa'da elektrikli piyasası yüzde 36.8 büyüdü

Çin’in ardından Avrupa’da da elektrikli otomobillere ilgi tırmanışa geçti. 2019 senesinde Avrupa’da elektrikli araç piyasası yüzde 24 büyüme göstermişti. 2020 yılının ilk dokuz ayına bakıldığında pandemi olmasına rağmen bu oranda yüzde 36.8’lik bir artış oldu. Koronavirüs salgınına rağmen bu büyüme oranının gelecek yıllar açısından önemli bir ışık olduğu görülüyor. Lider durumdaki Çin’de ise 2019’da satışlar yüzde 54 civarındayken 2020’de pandeminin de etkisiyle yüzde 42’ye geriledi. Avrupa’nın satış rakamlarında ki artışa en büyük katkıyı Norveç, Hollanda, İsveç ve Fransa sağlıyor. Bu ülkelerin büyük destekleri sayesinde Avrupa’da elektrikli araç satışı yüzde 4,1 artarak son 9 ayda Çin’i geride bıraktı. Bu zaman dilimde Çin’in araç satışı geriledi ve yüzde 2.6 seviyelerine geldi.

Elektrikli otomobiller dizele yaklaştı

Hem dünyada hem de Türkiye’de elektrikli otomobillerin dizele yaklaştığı istatistiklerle de doğrulanıyor. LeasePlan Araç Maliyet Endeksi’ne göre, elektrikli araçlar Avrupa’nın birçok ülkesinde dizel ve benzinli araçların maliyetleriyle rekabet etmeye başladı. Ülkemizde de tablo benzer durumda. Ülkemizde benzinli bir araca sahip olmanın aylık maliyeti 509 euro, dizel araca sahip olmanın maliyeti ise 574 euro. Bu tabloyu birkaç yıl içerisinde elektrikli araçların etkilemesi bekleniyor. VERGI TEŞVIKI ETKILI OLUR Öte yandan tamamen elektrikli olacak Türkiye’nin otomobilinin piyasaya sürülmesiyle birlikte ülkemizde bu araçlara ilginin katlanması bekleniyor. Özellikle yerli otomobillerde vergi teşviki olursa bu sınıfa ciddi bir eğilim olması söz konusu.

Türkiye’deki elektrikli ve hibrit otomobillerin 2020 Ocak ve Eylül ayı sonunun satış rakamları

Yüzde 103’lük artış

Türkiye otomobil pazarında hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının payı henüz düşük seviyelerde olmasına karşın, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarındaki artış trendi devam ediyor. Geçen yıl eylül ayı itibarıyla 7 bin 647 hibrit ve 128’de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. Bu yılın eylül sonunda ise 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 3,1 olarak belirlendi. Bu dönemde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,9 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 53,7 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi eylül ayında da devam etti.