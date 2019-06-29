Elektrikte 175 megavatlık mobil santral atağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) envanterine katılan Mobil Elektrik Santrallerinin açılış töreninde, enerji sektörüne son 17 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ve elektrik üretim kaynaklarının çeşitlendirildiğini söyledi.

Elektrikte dengeli bir enerji sepetinin oluşturulması için yerli kaynakları maksimum oranda kullandıklarını dile getiren Dönmez, “Artık, ‘Türkiye’nin enerji arz güvenliği sorunu yoktur’ cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliriz” ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, devreye alınan 175 megavatlık 7 adet mobil elektrik üretim santralinin anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunacağını belirterek, “Mobil santrallerin ilk etapta İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İzmir’deki trafo merkezleri olmak üzere 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz” dedi.

“Büyük ve Güçlü Türkiye” yolunda ortaya koydukları hedeflere doğru kararlılıkla ilerleyeceklerini dile getiren Dönmez, “Türkiye’nin son 17 yıllık siyasi ve ekonomik serüveni içeride ve dışarıda, bilinçli veya bilinçsiz, maksatlı ya da değil, bütün olumsuz senaryo ve tahminleri boşa çıkararak ilerledi” dedi. Dönmez, bu performansın tesadüfle açıklanamayacağına işaret ederek, “İnanıyoruz ki önümüzdeki süreç bu olumsuz öngörülerin de temelsiz kalacağı ve haksız çıkacağı bir dönem olacak. Bu noktada, bizler de enerji sektörü olarak durmadan, ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Törene Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz ve birçok sektör temsilcisi katıldı.