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Otomotiv Elektriklinin lideri BYD Türkiye’de
Otomotiv

Elektriklinin lideri BYD Türkiye’de

Yeniakit Publisher
2023-10-09 21:00:00 -
Elektriklinin lideri BYD Türkiye’de

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams) geniş ürün gamı ve “Bugün, Yarın, Daima” mottosuyla Türkiye’ye “merhaba” dedi.

ALJ Türkiye distribütörlüğünde Türk otomotiv pazarındaki yerini alan BYD, yenilikçi teknolojisiyle elektrikli otomobillerde gelinen son noktayı gözler önüne seriyor.

Marka, yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan “Blade Batarya” teknolojisiyle de pazarda öncü rol oynayacak. Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUV modeli BYD ATTO 3 ile satışlarına başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde de ödüllü BYD SEAL ve BYD HAN modellerini Türk kullanıcısıyla buluşturacak.

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