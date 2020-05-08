Elektrikli veya hibrit araçların sayısı katlanarak artıyor

Türkiye'de mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli veya hibrit araçların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 3'e katlanarak 19 bin 299'a yükseldi.

Dünyada çevre bilincinin gittikçe önem kazanması ve çevreyi koruma adına alınan kararlar, otomotiv sektöründe de değişikliği beraberinde getiriyor. Bu süreçte verilen teşvikler ve sağlanan kolaylıkların etkisiyle birçok firma, gelecek planlarından fosil yakıtlı motorları çıkartırken, elektrik motorlu araç üretimine yatırımlarını artırıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde 141 bin 354 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Böylece mart sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 12 milyon 641 bin 630'a çıktı. Bu otomobillerin yüzde 38,2'si dizel, yüzde 37,2'si LPG, yüzde 24,1'i benzin yakıtlı iken, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısının içten yanmalı motorlu araç sayısına göre çok düşük olmasına karşın, bu araçların trafiğe kayıt sayısındaki artış dikkati çekti. Geçen yılın ilk çeyreği sonunda elektrikli veya hibrit otomobil sayısı 7 bin 145 iken bu yılın ilk çeyreğinde 19 bin 299'a yükseldi.

Bu türde yakıta sahip otomobillerin sayısı 2019 sonunda 15 bin 53 seviyesindeydi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli veya hibrit otomobil sayısı 4 bin 246 artmış oldu.

Küçük silindir hacimli otomobiller tercih ediliyor

Yurt içinde tüketiciler, yakıt tasarrufu ve vergide sağladığı avantajların etkisiyle küçük motor silindir hacmine sahip otomobilleri tercih etmeye devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 94'üne karşılık gelen 132 bin 380'inin 1600 ve altı motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Trafiğe kaydolan diğer otomobillerden 7 bin 439'unun 1600-2000, 1365'inin de 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu tespit edildi.