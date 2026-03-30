Elektrikli SUV’da yeni hamle: Cupra Tavascan 2026 modeliyle sahneye çıktı!

Elektrikli araç pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, Cupra yeni nesil SUV modeliyle sahneye çıktı. 2026 model Cupra Tavascan, özellikle giriş seviyesi versiyonuyla dikkat çekiyor ve daha ulaşılabilir bir elektrikli deneyim sunmayı amaçlıyor.

MENZİL VE ŞARJ PERFORMANSIYLA İDDİALI

Yeni giriş seviyesi model, 140 kW (190 PS) güç üreten motoru ve 58 kWh bataryasıyla yaklaşık 435 kilometre menzil sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın %10’dan %80’e dolması sadece 26 dakika sürüyor. Üst versiyonlarda ise 210 kW Endurance ve 250 kW VZ seçenekleri performans arayan kullanıcıları hedefliyor.

TEKNOLOJİ VE KONFOR BİR ARADA

Araç içi deneyim de önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. 10.25 inç dijital gösterge paneli ve Android tabanlı multimedya sistemi, sürüşü daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Fiziksel tuşlara sahip direksiyon ve akıllı klima sistemi ise konforu artırıyor.

ARAÇ ARTIK ENERJİ KAYNAĞI

Cupra Tavascan, V2L teknolojisi sayesinde yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda taşınabilir bir enerji kaynağı haline geliyor. Kamp gibi dış mekan aktivitelerinde elektronik cihazları çalıştırabilen bu özellik, modelin fark yaratan yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dijital anahtar, tek pedallı sürüş, Launch Control ve premium ses sistemi gibi donanımlarla desteklenen model, hem performans hem de teknoloji tarafında iddiasını güçlendiriyor. Uzmanlara göre bu hamle, elektrikli SUV segmentinde rekabeti daha da kızıştıracak.