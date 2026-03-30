Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi Sarı şeytan Trump’a İspanyol şamarı! ABD savaş uçaklarına hava sahası kapatıldı Ömer Çelik'ten 30 Mart mesajı: İnsanlık ittifakına öncülük ediyoruz! İranlı anne oğlunun şehadet haberini böyle karşıladı CHP'li Levent Üzümcü tiyatrodan kovmuştu! Özlem Karabay o davayı kazandı Niğde E Tipi Cezaevi'nde acı olay! Memur kazan dairesinde ölü bulundu Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti! Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı: Ekonomiye 365 milyar TL katkı sağlandı 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma! "Avrupa’nın Pablo Escobar’ı" Baybaşinlere Ağır Darbe
Otomotiv Elektrikli SUV’da yeni hamle: Cupra Tavascan 2026 modeliyle sahneye çıktı!
Elektrikli SUV’da yeni hamle: Cupra Tavascan 2026 modeliyle sahneye çıktı!

Elektrikli SUV’da yeni hamle: Cupra Tavascan 2026 modeliyle sahneye çıktı!

Cupra, 2026 Tavascan ile elektrikli SUV rekabetini kızıştırıyor. 435 km menzil, 26 dakikada hızlı şarj ve akıllı teknolojilerle donatılan yeni model, daha geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor.

Elektrikli araç pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, Cupra yeni nesil SUV modeliyle sahneye çıktı. 2026 model Cupra Tavascan, özellikle giriş seviyesi versiyonuyla dikkat çekiyor ve daha ulaşılabilir bir elektrikli deneyim sunmayı amaçlıyor.

MENZİL VE ŞARJ PERFORMANSIYLA İDDİALI

Yeni giriş seviyesi model, 140 kW (190 PS) güç üreten motoru ve 58 kWh bataryasıyla yaklaşık 435 kilometre menzil sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın %10’dan %80’e dolması sadece 26 dakika sürüyor. Üst versiyonlarda ise 210 kW Endurance ve 250 kW VZ seçenekleri performans arayan kullanıcıları hedefliyor.

 

TEKNOLOJİ VE KONFOR BİR ARADA

Araç içi deneyim de önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. 10.25 inç dijital gösterge paneli ve Android tabanlı multimedya sistemi, sürüşü daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Fiziksel tuşlara sahip direksiyon ve akıllı klima sistemi ise konforu artırıyor.

ARAÇ ARTIK ENERJİ KAYNAĞI

Cupra Tavascan, V2L teknolojisi sayesinde yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda taşınabilir bir enerji kaynağı haline geliyor. Kamp gibi dış mekan aktivitelerinde elektronik cihazları çalıştırabilen bu özellik, modelin fark yaratan yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dijital anahtar, tek pedallı sürüş, Launch Control ve premium ses sistemi gibi donanımlarla desteklenen model, hem performans hem de teknoloji tarafında iddiasını güçlendiriyor. Uzmanlara göre bu hamle, elektrikli SUV segmentinde rekabeti daha da kızıştıracak.

