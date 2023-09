"Elektrikli" şov başlıyor! Dünyanın dört yanından Bursa'ya gelecekler!

Son bir yılda elektrikli araç satışlarının 7 kat arttığı Türkiye’de Ağustos sonu itibariyle şarj edilebilir araç sayısı 35 bine, şarj istasyonu sayısı 3.800’e yaklaşırken, şarj noktası sayısı ise 8 bini buldu.

Elektrikli araç dünyasında canlılık yaşanırken, sektörün kalbi Bursa’da ilki gerçekleştirilecek olan Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green Türkiye için de geri sayım başladı.

Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından organize edilen Go Green Türkiye 2023, 16 – 18 Kasım tarihlerinde Tüyap Bursa’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

120 marka katılacak

120 markanın katılımıyla gerçekleşecek Go Green Türkiye’de; otomobil, motosiklet, bisiklet, scooter, otobüs, minibüs, lokomotif, yat motorları, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modelleri, şarj donanım ve yazılımları, şarj istasyonları, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.

Dünyanın dört bir yanından geliyorlar

Go Green Türkiye’yi aralarında filo yöneticileri ve araç kiralama şirketleri, lojistik ve nakliye firmaları, toplu ulaşım şirketleri, sektöre yatırım yapmak isteyen girişimciler, teknoloji ve yazılım firmaları, enerji şirketleri, şebeke alt yapı hizmeti verenler, mühendisler, teknik uzmanlar, satış sonrası servis hizmeti veren firmalar, araç perakende satış yerleri, sektörün ihracatçı ve ithalatçıları, eğitim ve danışmanlık firmaları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların da olduğu 5 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

