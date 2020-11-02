Elektrikli otomobilde fiyat 10 yılda eşitlenir

Otomotivin cazibesi yüksek bir sektör olduğunu belirten Yenigün, bu alanda dünyanın ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi. Yaklaşık 100 yıldır ciddi bir değişim gösteren sektörden bahsettiğini dile getiren Yenigün, şöyle devam etti: “Elektrikli araçlar şu anda pahalı, ‘Önümüzdeki dönemde ucuzlayacak’ diyoruz, onu bekliyoruz. Ne zaman olacak bu? Bütün araştırmalarda otomotiv sektöründe standart bir otomobilin üretiminde 2028-2030 yıllarında içten yanmalı bir motorlu araçla elektrikli bir aracın üretim maliyetinin aynı olacağı tarih olarak belirlenmiştir. O yıllara kadar elektrikli araçların fiyatlarının çok yüksek, şu anda en iyi şartlarda yaklaşık 2 katı olacağı tarif ediliyor. Elektrikli araç fiyatlarının önümüzdeki 8-10 yıl içinde düşmesi ve içten yanmalı motorlarla aynı olması değerlendiriliyor. Bu konuda lider ülkeler var. Norveç, ABD ve Çin gibi ülkelerin hayatında elektrikli araçlar ciddi şekilde var.”