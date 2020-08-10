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Ekonomi

Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı

Yılın 7 ayında Türkiye'de elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:12:00 -
Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı

Yılın 7 ayında Türkiye’de 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99, hibrit otomobil satışları da yüzde 47,3 yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, söz konusu dönemde dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 oldu.

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