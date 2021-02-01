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Otomotiv Elektrikli otobüsü Atak Electric özellikleri neler?
Otomotiv

Elektrikli otobüsü Atak Electric özellikleri neler?

Sürücüsüz otobüs nerede kullanılacak? | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürücüsüz elektrikli otobüsün tanıtımına katıldı. Milyonlarca kişi söz konusu aracın nerede kullanılacağını, aracın özelliklerini araştırmaya başladı. Atak Electric özellikleri nelerdir? | Atak Electric özellikleri | Elektrikli sürücüsüz otobüs özellikleri

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:52:00 -
Elektrikli otobüsü Atak Electric özellikleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı. Peki, sürücüsüz otobüsün özellikleri nelerdir?

Elektrikli otobüsü Atak Electric özellikleri neler?

Elektrikli otobüsü Atak Electric için Karsan’ın Ar-Ge ekibi tarafından yürütülen projede, bir başka Türk şirketi Adastec ile iş birliği yapıldı.

Atak Electric’in motoru, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km’ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor.

Atak Electric, led gündüz farlarıyla dikkat çekiyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Atak Electric, ayrıca, elektrik kontrollü havalı süspansiyon sistemiyle de konfor olarak binek otomobilleri aratmıyor. Toplamda 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan Atak Electric’te, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Sürücüsüz otobüsün kampüs gibi alanlarda kullanılması bekleniyor.

Tanıtıma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüs için “Şu andaki aracın boyu 8 metre ve ses vs. hiçbir şey söz konusu değil. Özellikle yapay zeka olarak da gerek yayalara karşı duyarlı gerek trafik sinyallerine karşı duyarlı… Bu tabi ülkemiz için gerçekten bir iftihar vesilesi" dedi.

 

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