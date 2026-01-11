Elektrikli bisiklet faciası! 4 saat sonra ağır yaralı halde bulundu
Tokat'ta elektrikli bisikletle uçuruma yuvarlanan 27 yaşındaki gençten saatlerce haber alınamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının ardından bulunan genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Usta Hasan köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada elektrikli bisikletle seyir hâlinde olan M.A. (27) virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından yaklaşık 4 saat boyunca haber alınamayan M.A.’nın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı genç, ambulansa Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A.‘nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.