Elektrikli bisiklet faciası! 2 kuzen feci şekilde can verdi
Gaziantep'te kullandıkları elektrikli bisikletin kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti.13 Ocak 2019 Pazar 12:24
Gaziantep'te elektrikli bisikletin kamyonete çarpması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre; 16 yaşındaki Ramazan Kaya idaresindeki elektrikli bisiklet, Kıbrıs Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde kamyonete arkadan çarptı.
İki kuzen yaşamını yitirdi
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya ile kuzeni Ahmet Akyüz'ün (17) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuzenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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