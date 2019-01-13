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Elektrikli bisiklet faciası! 2 kuzen feci şekilde can verdi

Gaziantep'te kullandıkları elektrikli bisikletin kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti.

13 Ocak 2019 Pazar 12:24
Elektrikli bisiklet faciası! 2 kuzen feci şekilde can verdi

Gaziantep'te elektrikli bisikletin kamyonete çarpması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; 16 yaşındaki Ramazan Kaya idaresindeki elektrikli bisiklet, Kıbrıs Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde kamyonete arkadan çarptı.

İki kuzen yaşamını yitirdi

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya ile kuzeni Ahmet Akyüz'ün (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuzenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:24
  1. Gaziantep
  2. trafik kazası
  3. Ramazan Kaya
  4. Ahmet Akyüz
  5. iki kuzen feci şekilde can verdi

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